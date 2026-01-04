    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSojabohnen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Sojabohnen

    Sojabohnen unter Druck: Südamerika dominiert – Markt verliert weiter an Momentum

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Soja-Bohnen-Future (CBOT) erlebte in der vergangenen Woche eine klar negative Entwicklung. Auf Wochenbasis verlor der Kontrakt –2,56 % und schloss bei 1.046 US-Cent. Damit markierte der Markt den tiefsten Stand seit Ende Oktober und setzte den seit Wochen anhaltenden Abwärtstrend konsequent fort. Nach der starken Aufwärtsbewegung im Herbst – ausgelöst durch Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsverhältnis zwischen den USA und China – ist von diesem Optimismus inzwischen kaum noch etwas übrig.

    Fundamental bleibt das Umfeld klar belastend. Brasilien tritt preislich und mengenmäßig dominant auf, während die Wetterbedingungen in Südamerika nahezu ideal sind. Die Erwartungen für die brasilianische Sojaernte wurden zuletzt auf über 180 Mio. Tonnen angehoben – deutlich über Vorjahr und USDA-Schätzungen. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage nach US-Sojabohnen, insbesondere aus China, verhalten. In Kombination sorgt das dafür, dass US-Ware international nicht wettbewerbsfähig ist, was den Preisdruck weiter erhöht.

    Auch die Positionierung spiegelt diesen Stimmungsumschwung wider. Das Managed Money hält aktuell noch 157.779 Kontrakte netto long. Das ist zwar weiterhin eine hohe Long-Positionierung, allerdings darf nicht übersehen werden, dass diese im November noch bei über 250.000 Kontrakten lag. Der deutliche Abbau zeigt, dass spekulative Marktteilnehmer ihre Erwartungen an eine schnelle Erholung oder einen Nachfrageimpuls spürbar zurückgenommen haben.

    Saisonal passt das Bild zur aktuellen Marktentwicklung. Historisch tendieren Sojabohnen bis Ende Januar eher schwächer, bevor sich ab Februar häufig eine stabilisierende oder leicht positive Phase einstellt. Kurzfristig spricht die Saisonalität damit ebenfalls gegen eine schnelle Trendwende.

    Fazit:
    Der Soja-Bohnen-Future steht aktuell unter klarer struktureller Belastung. Südamerikanisches Überangebot, schwache US-Exportdynamik und ein fortgesetzter Abbau spekulativer Long-Positionen prägen das Bild. Solange sich an der Angebots- und Wettbewerbssituation nichts ändert, bleibt der Druck bestehen. Erst mit dem Übergang in den Februar könnte sich saisonal wieder etwas Entlastung ergeben – bis dahin bleibt Vorsicht angebracht.

