Platin nach Allzeithoch im freien Fall – heftiger Reset in weiterhin starkem Umfeld

Der Platinum-Future erlebte nach dem neuen Allzeithoch bei 2.584,5 USD in der Vorwoche einen extremen Rückschlag. In der vergangenen Handelswoche verlor der Kontrakt –14,56 % und schloss bei 2.161,80 USD. Zwischenzeitlich fiel der Preis sogar unter die Marke von 2.000 USD, was die Dynamik des Abverkaufs unterstreicht. Der Wochenschluss deutlich unterhalb der Hochs signalisiert einen klaren Stimmungswechsel auf sehr kurzfristiger Ebene.







Auslöser für den Sell-off waren vor allem Gewinnmitnahmen nach der außergewöhnlich starken Rallye sowie erneut margingetriebener Verkaufsdruck. Die CME hat innerhalb einer Woche zum zweiten Mal die Margins für Edelmetalle erhöht, was insbesondere in stark gehebelten Long-Positionen zu Zwangsliquidationen geführt hat. Diese Kombination aus überdehnter Marktstruktur und steigenden Marginanforderungen wirkte als Katalysator für die abrupte Korrektur.







Trotz der Heftigkeit der Bewegung bleibt das übergeordnete Bild bemerkenswert robust. Auf Jahresbasis konnte Platin im Jahr 2025 eine Performance von rund 137 % erzielen – ein außergewöhnliches Ergebnis, das verdeutlicht, wie stark der Markt zuvor gelaufen ist. Entsprechend ist die aktuelle Bewegung auch als Reset nach einer extremen Übertreibung zu werten.







Die COT-Daten per 26.12. zeigen dabei kaum Veränderungen: Das Managed Money hält weiterhin 19.343 Kontrakte netto long. Dies spricht dafür, dass bislang keine breite Kapitulation stattgefunden hat und der Abverkauf primär technisch und strukturell bedingt war.







Auch die Saisonalität bleibt unterstützend. Historisch gehört der Zeitraum vom Jahresbeginn bis Ende April zu den stärkeren Phasen für Platin. In Kombination mit dem weiterhin angespannten Angebotsumfeld und der robusten industriellen Nachfrage bleibt das saisonale Grundgerüst intakt – trotz der kurzfristigen Verwerfungen.







Fazit:



Der Rücksetzer im Platinum-Future war extrem, aber weitgehend margingetrieben und technisch bedingt. Die starke Jahresperformance 2025, die unverändert hohe Long-Positionierung und die positive Saisonalität sprechen gegen einen strukturellen Trendbruch. Nach dem scharfen Reset bleibt Platin ein Markt mit hoher Volatilität, aber weiterhin konstruktivem mittelfristigem Setup, der nun eine Phase der Stabilisierung oder Neuorientierung durchlaufen dürfte.

