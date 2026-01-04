CO₂-Zertifikate konsolidieren – Angebotsseite wird zum stabilisierenden Faktor

Die CO₂-Emissionsrechte (EUA) gaben in der vergangenen Handelswoche leicht nach und verloren –0,75 %. Der Kontrakt schloss bei 88,42 Euro, nachdem er im Wochenverlauf zwischenzeitlich noch knapp unter 89 Euro notiert hatte. Trotz des moderaten Rücksetzers zeigt sich der Markt insgesamt stabil und hält sich weiterhin auf erhöhtem Preisniveau.







Bemerkenswert ist vor allem die Entwicklung auf der Angebotsseite. Die EU-Kommission bzw. die EEX haben einen überarbeiteten Auktionskalender für 2026 bestätigt, aus dem hervorgeht, dass das Auktionsvolumen von EUA im Vergleich zu 2025 deutlich reduziert wird. Diese Angebotsverknappung wirkt unterstützend auf den Markt und sorgt faktisch für eine strukturelle Nachfragekomponente.







Für das Jahr 2026 wird derzeit kein Angebotsüberschuss, sondern vielmehr ein Marktdefizit erwartet. Dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage stellt einen wichtigen Stützfaktor dar und erklärt, warum Rücksetzer bislang vergleichsweise begrenzt bleiben. Der Markt beginnt, diese veränderte Angebotslage zunehmend einzupreisen.







Rückblickend haben sich die CO₂-Zertifikate bereits im vergangenen Jahr als einer der stärkeren europäischen Märkte erwiesen. Auf Jahresbasis legten die EUA um gut 17 % zu, was die strukturelle Stärke des Marktes unterstreicht und den aktuellen Preisbereich fundamental untermauert.







Fazit:



Der jüngste Rücksetzer bei den CO₂-Emissionsrechten ist als konsolidierende Bewegung in einem weiterhin konstruktiven Umfeld zu werten. Die sinkenden Auktionsvolumina für 2026 und die Erwartung eines Marktdefizits stützen das mittelfristige Bild. Solange sich an der Angebotsstruktur nichts ändert, bleiben EUA fundamental gut unterstützt.

