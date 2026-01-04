    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Palladium bricht ein – Margin-Schock trifft überdehnten Markt

    Der Palladium-Future erlebte in der vergangenen Handelswoche einen massiven Abverkauf und verlor auf Wochenbasis –17,71 %. Nachdem der Kontrakt zu Wochenbeginn noch oberhalb von 2.000 USD gehandelt wurde, setzte eine beschleunigte Abwärtsbewegung …

    Carsten Stork - Palladium bricht ein – Margin-Schock trifft überdehnten Markt
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Palladium-Future erlebte in der vergangenen Handelswoche einen massiven Abverkauf und verlor auf Wochenbasis –17,71 %. Nachdem der Kontrakt zu Wochenbeginn noch oberhalb von 2.000 USD gehandelt wurde, setzte eine beschleunigte Abwärtsbewegung ein, die den Markt bis zum Wochenschluss auf 1.695,5 USD führte. Besonders der Sell-off vom Hoch am 29.12. bei 2.129 USD unterstreicht die Heftigkeit dieser Bewegung.

    Ein wesentlicher Treiber des Abverkaufs war die Marginerhöhung durch die CME im Edelmetallsektor. Die Initial- und Maintenance-Margins für Precious Metals, darunter auch Palladium, wurden zum 31.12.2025 angehoben. Solche Anpassungen führen erfahrungsgemäß zu abruptem Verkaufsdruck, da vor allem gehebelte Long-Positionen reduziert oder liquidiert werden müssen – insbesondere in zuvor stark gelaufenen Märkten.

    Trotz dieses Schocks bleibt das größere Bild bemerkenswert. Auf Jahressicht weist Palladium weiterhin ein Plus von 86,01 % aus. Auch die COT-Daten liefern ein interessantes Signal: Das Managed Money ist zuletzt auf die Long-Seite gewechselt und hält aktuell 122 Kontrakte netto long. Zwar ist diese Positionierung noch klein, sie signalisiert jedoch, dass spekulatives Kapital beginnt, den Rücksetzer als potenzielle Chance zu interpretieren – ein Punkt, den wir bereits im Vorwochenbericht hervorgehoben hatten.

    Zusätzlich spricht die Saisonalität klar für den Markt. Historisch zählt der Zeitraum von Jahresbeginn bis Mitte/Ende April zu den stärksten Phasen für Palladium. In Kombination mit der nun deutlich bereinigten Preisstruktur erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt nach der extremen Bewegung zumindest in eine Stabilisierung oder Erholungsphase übergehen kann.

    Fazit:
    Der jüngste Einbruch bei Palladium war heftig und primär margingetrieben, nicht fundamental ausgelöst. Trotz der hohen Volatilität bleiben Jahresperformance, saisonales Muster und erste Long-Positionen auf spekulativer Seite konstruktive Faktoren. Nach dem scharfen Reset ist Palladium wieder ein Markt, der genau beobachtet werden sollte – insbesondere mit Blick auf eine mögliche Erholung in der saisonal starken Phase bis ins Frühjahr.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Palladium bricht ein – Margin-Schock trifft überdehnten Markt Der Palladium-Future erlebte in der vergangenen Handelswoche einen massiven Abverkauf und verlor auf Wochenbasis –17,71 %. Nachdem der Kontrakt zu Wochenbeginn noch oberhalb von 2.000 USD gehandelt wurde, setzte eine beschleunigte Abwärtsbewegung …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     