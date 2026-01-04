Palladium bricht ein – Margin-Schock trifft überdehnten Markt

Der Palladium-Future erlebte in der vergangenen Handelswoche einen massiven Abverkauf und verlor auf Wochenbasis –17,71 %. Nachdem der Kontrakt zu Wochenbeginn noch oberhalb von 2.000 USD gehandelt wurde, setzte eine beschleunigte Abwärtsbewegung ein, die den Markt bis zum Wochenschluss auf 1.695,5 USD führte. Besonders der Sell-off vom Hoch am 29.12. bei 2.129 USD unterstreicht die Heftigkeit dieser Bewegung.







Ein wesentlicher Treiber des Abverkaufs war die Marginerhöhung durch die CME im Edelmetallsektor. Die Initial- und Maintenance-Margins für Precious Metals, darunter auch Palladium, wurden zum 31.12.2025 angehoben. Solche Anpassungen führen erfahrungsgemäß zu abruptem Verkaufsdruck, da vor allem gehebelte Long-Positionen reduziert oder liquidiert werden müssen – insbesondere in zuvor stark gelaufenen Märkten.







Trotz dieses Schocks bleibt das größere Bild bemerkenswert. Auf Jahressicht weist Palladium weiterhin ein Plus von 86,01 % aus. Auch die COT-Daten liefern ein interessantes Signal: Das Managed Money ist zuletzt auf die Long-Seite gewechselt und hält aktuell 122 Kontrakte netto long. Zwar ist diese Positionierung noch klein, sie signalisiert jedoch, dass spekulatives Kapital beginnt, den Rücksetzer als potenzielle Chance zu interpretieren – ein Punkt, den wir bereits im Vorwochenbericht hervorgehoben hatten.







Zusätzlich spricht die Saisonalität klar für den Markt. Historisch zählt der Zeitraum von Jahresbeginn bis Mitte/Ende April zu den stärksten Phasen für Palladium. In Kombination mit der nun deutlich bereinigten Preisstruktur erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt nach der extremen Bewegung zumindest in eine Stabilisierung oder Erholungsphase übergehen kann.







Fazit:



Der jüngste Einbruch bei Palladium war heftig und primär margingetrieben, nicht fundamental ausgelöst. Trotz der hohen Volatilität bleiben Jahresperformance, saisonales Muster und erste Long-Positionen auf spekulativer Seite konstruktive Faktoren. Nach dem scharfen Reset ist Palladium wieder ein Markt, der genau beobachtet werden sollte – insbesondere mit Blick auf eine mögliche Erholung in der saisonal starken Phase bis ins Frühjahr.

