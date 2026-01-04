    StartseitevorwärtsZertifikatevorwärtsICE Endex Dutch TTF Natural Gas Future Faktor 2,00x Long Open End (VON) ZertifikatvorwärtsNachrichten zu ICE Endex Dutch TTF Natural Gas Future Faktor 2,00x Long Open End (VON)

    Carsten Stork

    TTF Gas zeigt erste Stärke – kalte Witterung trifft auf strukturell engeres Angebot

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der europäische TTF Natural Gas Future konnte in der vergangenen Handelswoche zulegen und gewann +2,33 %. Zeitweise notierte der Kontrakt sogar über der Marke von 29 €/MWh, bevor er die Woche bei 28,875 €/MWh beendete. Damit hält sich der Markt nahe dem oberen Bereich der Handelsspanne der letzten Wochen.

    Der jüngste Anstieg ist vor allem fundamental getrieben. Niedrige Speicherstände, insbesondere in Deutschland, erhöhen die Sensibilität des Marktes gegenüber Wetterimpulsen. Die zuletzt kälteren Temperaturen haben den Heizbedarf spürbar steigen lassen und damit kurzfristig für zusätzliche Nachfrage gesorgt. In diesem Umfeld reagieren die Preise deutlich schneller auf wetterbedingte Risiken als noch im Herbst.

    Gleichzeitig bleibt das übergeordnete Bild zweigeteilt. Auf Jahressicht steht der TTF-Kontrakt trotz der jüngsten Erholung deutlich tiefer, was die insgesamt schwächere europäische Gasnachfrage und die hohen LNG-Importe widerspiegelt – insbesondere aus den USA, die 2025 voraussichtlich Rekordmengen nach Europa geliefert haben. Diese Angebotsseite wirkt weiterhin preisdämpfend.

    Strukturell relevant bleibt zudem der politische Rahmen. Die EU treibt den vollständigen Ausstieg aus russischem Gas bis Ende 2027 weiter voran. Der entsprechende Beschluss des Europäischen Parlaments unterstreicht, dass sich das europäische Gasangebot langfristig weiter verändern wird – mit potenziell höherer Volatilität, auch wenn kurzfristig ausreichend LNG verfügbar ist.

    Fazit:
    Der TTF Natural Gas Future zeigt kurzfristig Stärke, getragen von niedrigen Speicherständen und kälterem Wetter. Fundamental bleibt der Markt jedoch ein Spannungsfeld aus kurzfristigen Versorgungsrisiken und langfristig komfortabler LNG-Versorgung. Für Trader bleibt Gas damit ein stark wetter- und datengetriebener Markt mit erhöhtem Reaktionspotenzial in beide Richtungen.

