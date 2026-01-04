Euro-Bund unter Druck: Steigende Renditen setzen den Future weiter unter Spannung

Der Euro-Bund-Future setzte seine Schwächephase in der vergangenen Handelswoche fort und verlor –0,31 %. Der Kontrakt schloss bei 127,03 Punkten, nachdem er am 29.12. noch ein Wochenhoch bei 127,86 Punkten markieren konnte. Im weiteren Verlauf kam der Markt jedoch zunehmend unter Druck und beendete die Woche nahe dem Tief – ein klares Zeichen dafür, dass der Verkaufsdruck weiterhin dominiert.







Das Umfeld bleibt für Bundesanleihen anspruchsvoll. Die 10-jährige Bund-Rendite startete mit rund 2,87 % ins neue Jahr, nachdem sie 2025 um etwa 50 Basispunkte gestiegen war – der stärkste Jahresanstieg seit dem Inflationsschub 2022. Der Markt stellt sich auf ein weiteres Jahr mit hoher Emissionstätigkeit, fiskalischen Impulsen in Deutschland und anhaltender geopolitischer Unsicherheit ein. Allein private Investoren sollen – bereinigt um EZB-Aktivitäten – ein Nettoangebot von rund 234 Mrd. € an Bundesanleihen absorbieren, was die Angebotsseite strukturell belastet.







Zusätzlich plant Deutschland die Emission einer neuen 20-jährigen Bundesanleihe, was das Angebot weiter erhöht. Zwar gibt es strukturelle Nachfragefaktoren, etwa durch Veränderungen im niederländischen Pensionssystem, doch kurzfristig überwiegt der Angebots- und Renditedruck. Umfragen zeigen zudem, dass Marktteilnehmer zum Jahresende 2026 weiterhin Bund-Renditen um knapp 3 % erwarten und von anhaltend restriktiven EZB-Zinsen ausgehen.







Technisch bleibt das Bild klar belastet. Der gescheiterte Versuch, die Hochs zu halten, und der Wochenschluss nahe dem Tief unterstreichen die Dominanz der Verkäufer. Solange sich der Future nicht nachhaltig stabilisiert, bleibt die Tendenz abwärtsgerichtet.







Fazit:



Der Euro-Bund-Future steht weiter unter Druck. Steigende Renditen, hohe Emissionen und ein Umfeld dauerhaft höherer Zinsen belasten die Kursentwicklung. Der schwache Wochenschluss bestätigt die negative Struktur – erst eine klare Entspannung auf der Angebots- oder Zinsseite würde das Bild nachhaltig aufhellen.

