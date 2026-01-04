    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mais unter Druck: Schwacher Jahresstart trifft auf bereinigte Positionierung

    Der Corn-Future (CBOT) stand in der vergangenen Handelswoche klar unter Druck und verlor –2,78 %. Der Kontrakt schloss bei 437 US-Cent, nachdem zu Wochenbeginn noch Niveaus um 450 US-Cent gehandelt wurden. Die Abwärtsbewegung zog sich nahezu durch …

    Carsten Stork - Mais unter Druck: Schwacher Jahresstart trifft auf bereinigte Positionierung
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Corn-Future (CBOT) stand in der vergangenen Handelswoche klar unter Druck und verlor –2,78 %. Der Kontrakt schloss bei 437 US-Cent, nachdem zu Wochenbeginn noch Niveaus um 450 US-Cent gehandelt wurden. Die Abwärtsbewegung zog sich nahezu durch die gesamte Woche und unterstreicht den fehlenden kurzfristigen Aufwärtsimpuls zum Start des neuen Jahres.

    Auch aus übergeordneter Perspektive bleibt das Bild bislang verhalten. Auf Jahresbasis weist Corn weiterhin ein Minus von 13,98 % für 2025 aus. Der Markt hatte im vergangenen Jahr Mühe, nachhaltige Erholungen zu etablieren, und blieb insgesamt von Angebots- und Wettbewerbssorgen geprägt.

    Interessant ist jedoch die Entwicklung auf der Positionierungsseite. Laut den aktuellen COT-Daten hat das Managed Money seine Short-Positionen vollständig geschlossen und ist inzwischen mit 64.872 Kontrakten netto long positioniert. Diese Verschiebung stellt eine deutliche Veränderung gegenüber den Vormonaten dar und signalisiert, dass spekulative Marktteilnehmer nicht mehr auf weiter fallende Preise setzen.

    Fundamental zeigt sich das Bild gemischt. Einerseits bleibt der internationale Wettbewerb hoch, insbesondere durch gut verfügbare Ware aus Südamerika. Andererseits sorgen robuste US-Exportzahlen und eine solide Ethanolnachfrage für eine gewisse Unterseite im Markt. Zusätzlich blickt der Markt bereits auf die kommenden USDA-Berichte, bei denen vereinzelt mit einer leicht kleineren US-Ernte gerechnet wird – ein potenzieller Stützfaktor.

    Saisonal tendiert Corn zu Jahresbeginn eher seitwärts, mit einer leicht positiven Tendenz bis Anfang März. Dieses Muster passt zur aktuellen Marktphase, in der der Preis zwar unter Druck geraten ist, gleichzeitig aber erste stabilisierende Elemente sichtbar werden.

    Fazit:
    Corn startet schwach ins neue Jahr, bleibt kurzfristig jedoch in einer Übergangsphase. Der deutliche Positionswechsel des Managed Money spricht gegen weiter ausgeprägten Abwärtsdruck, während die Saisonalität ein eher seitwärts bis leicht freundliches Umfeld signalisiert. Entscheidend wird sein, ob der Markt aus der aktuellen Schwäche heraus eine Bodenbildung entwickeln kann oder ob neue fundamentale Impulse nötig sind, um die Richtung klar vorzugeben.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork Mais unter Druck: Schwacher Jahresstart trifft auf bereinigte Positionierung Der Corn-Future (CBOT) stand in der vergangenen Handelswoche klar unter Druck und verlor –2,78 %. Der Kontrakt schloss bei 437 US-Cent, nachdem zu Wochenbeginn noch Niveaus um 450 US-Cent gehandelt wurden. Die Abwärtsbewegung zog sich nahezu durch …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     