Mais unter Druck: Schwacher Jahresstart trifft auf bereinigte Positionierung

Der Corn-Future (CBOT) stand in der vergangenen Handelswoche klar unter Druck und verlor –2,78 %. Der Kontrakt schloss bei 437 US-Cent, nachdem zu Wochenbeginn noch Niveaus um 450 US-Cent gehandelt wurden. Die Abwärtsbewegung zog sich nahezu durch die gesamte Woche und unterstreicht den fehlenden kurzfristigen Aufwärtsimpuls zum Start des neuen Jahres.







Auch aus übergeordneter Perspektive bleibt das Bild bislang verhalten. Auf Jahresbasis weist Corn weiterhin ein Minus von 13,98 % für 2025 aus. Der Markt hatte im vergangenen Jahr Mühe, nachhaltige Erholungen zu etablieren, und blieb insgesamt von Angebots- und Wettbewerbssorgen geprägt.







Interessant ist jedoch die Entwicklung auf der Positionierungsseite. Laut den aktuellen COT-Daten hat das Managed Money seine Short-Positionen vollständig geschlossen und ist inzwischen mit 64.872 Kontrakten netto long positioniert. Diese Verschiebung stellt eine deutliche Veränderung gegenüber den Vormonaten dar und signalisiert, dass spekulative Marktteilnehmer nicht mehr auf weiter fallende Preise setzen.







Fundamental zeigt sich das Bild gemischt. Einerseits bleibt der internationale Wettbewerb hoch, insbesondere durch gut verfügbare Ware aus Südamerika. Andererseits sorgen robuste US-Exportzahlen und eine solide Ethanolnachfrage für eine gewisse Unterseite im Markt. Zusätzlich blickt der Markt bereits auf die kommenden USDA-Berichte, bei denen vereinzelt mit einer leicht kleineren US-Ernte gerechnet wird – ein potenzieller Stützfaktor.







Saisonal tendiert Corn zu Jahresbeginn eher seitwärts, mit einer leicht positiven Tendenz bis Anfang März. Dieses Muster passt zur aktuellen Marktphase, in der der Preis zwar unter Druck geraten ist, gleichzeitig aber erste stabilisierende Elemente sichtbar werden.







Fazit:



Corn startet schwach ins neue Jahr, bleibt kurzfristig jedoch in einer Übergangsphase. Der deutliche Positionswechsel des Managed Money spricht gegen weiter ausgeprägten Abwärtsdruck, während die Saisonalität ein eher seitwärts bis leicht freundliches Umfeld signalisiert. Entscheidend wird sein, ob der Markt aus der aktuellen Schwäche heraus eine Bodenbildung entwickeln kann oder ob neue fundamentale Impulse nötig sind, um die Richtung klar vorzugeben.

