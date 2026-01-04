    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Carsten Stork

    Henry Hub Natural Gas unter massivem Druck: Wetter, Überangebot und Short-Positionierung dominieren

    Henry Hub Natural Gas unter massivem Druck: Wetter, Überangebot und Short-Positionierung dominieren

Der Henry-Hub-Natural-Gas-Future geriet in der vergangenen Handelswoche deutlich unter Druck und verlor –6,11 %. Der Kontrakt schloss bei 3,641 USD, nachdem er am 30.12. noch ein Hoch bei 4,176 USD markieren konnte. In den darauffolgenden Tagen …

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Henry-Hub-Natural-Gas-Future geriet in der vergangenen Handelswoche deutlich unter Druck und verlor –6,11 %. Der Kontrakt schloss bei 3,641 USD, nachdem er am 30.12. noch ein Hoch bei 4,176 USD markieren konnte. In den darauffolgenden Tagen setzte eine nahezu durchgehende Abwärtsbewegung ein, die den Markt bis nahe an das Wochentief führte – ein klares Signal für anhaltenden Verkaufsdruck.

    Belastend wirkte vor allem der Wetterausblick. Prognosen für überdurchschnittlich milde Temperaturen in großen Teilen der USA, insbesondere für die zweite Januarhälfte, dämpfen die Erwartungen an den Heizbedarf. Gleichzeitig bleibt die Angebotsseite komfortabel: Die US-Gasproduktion bewegt sich nahe Rekordniveaus, während die jüngsten Lagerdaten einen unterdurchschnittlichen Speicherabbau zeigten.

    Die COT-Daten unterstreichen das negative Sentiment. Das Managed Money hat seine Short-Positionen per 26.12. erneut signifikant ausgebaut und hält aktuell 156.320 Kontrakte netto short. Damit nähert sich die Positionierung den Extremwerten aus Oktober 2025, als die Short-Quote nur unwesentlich höher lag. Diese Entwicklung signalisiert eine klar pessimistische Markterwartung und erklärt die fehlende Erholungsdynamik.

    Auch die Saisonalität spricht derzeit gegen den Markt. Historisch tendiert der Henry-Hub-Future bis Mitte Februar zu Schwäche, was sich aktuell mit der fundamentalen Lage deckt. Zwar kam es nach dem steilen Rückgang kurzfristig zu technisch bedingten Gegenbewegungen, diese blieben jedoch bislang ohne nachhaltige Anschlusskäufe.

    Fazit:
    Henry Hub bleibt kurzfristig klar unter Druck. Milde Wetterprognosen, hohe Produktion, komfortable Lagerstände und eine extrem negative Positionierung prägen das Marktbild. Solange sich an diesen Faktoren nichts ändert, überwiegen die Risiken auf der Unterseite – auch wenn die hohe Short-Quote mittelfristig die Basis für scharfe, aber bislang nur technische Gegenbewegungen liefern könnte.

