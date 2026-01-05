Rückversicherer schwach - 'Preisdruck bei Erneuerungsrunde'

Auch Ivan Bokhmat von Barclays schrieb von einem deutlich zunehmenden Preisdruck bei den Erneuerungen in diesem Jahr, was zusätzliches Risiko für die Konsensschätzungen erwarten lasse./ck/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 253,2 auf Tradegate (05. Januar 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -3,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 69,69 Mrd..

Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 602,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 565,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +6,00 %/+22,89 % bedeutet.