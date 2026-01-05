    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBP AktievorwärtsNachrichten zu BP

    Spritpreis bald über 2 Euro: Hat das was mit Venezuela zu tun?

    Verwundert mag der ein oder andere in diesem Jahr an der Zapfsäule über die neuen Preise für Benzin und Diesel gestaunt haben. Hat das schon was mit Venezuela zu tun?

    Foto: Eli Hartman/Odessa American - dpa-Bildfunk

    Eigentlich müsste doch der Preis für Benzin jetzt günstiger werden: Denn mit der Aussicht, dass Venezuela wieder mehr Rohöl fördern könnte, steigt die Menge am Markt und der Preis fällt.

    Nach dem militärischen Eingreifen der USA in das südamerikanische Land fällt auch am Montag im frühen Handel folgerichtig der Ölpreis der Sorte Brent um über einen Prozent. Damit ist langfristig eher mit einem global niedrigeren Rohöl- und auch Spritpreis zu rechnen.

    Was der deutsche Verbraucher jetzt aber auch auf der Rechnung haben muss: Den deutschen Fiskus. Die CO₂-Steuer ist seit 01. Januar erhöht worden. Das macht den fossilen Kraftstoff teurer und schlägt auch gleich bei jedem Liter an der Zapfsäule durch. Konkret: Seit Jahresbeginn wird der CO₂-Preis für Benzin und Diesel, Heizöl und Erdgas nicht mehr als fester Betrag festgelegt, sondern durch Versteigerung von Zertifikaten innerhalb eines Korridors von 55 bis 65 Euro pro Tonne CO₂.

    "Die Einführung der nationalen CO₂-Abgabe mit 25 Euro je Tonne Kohlendioxid im Januar 2021 hat zu einer Preiserhöhung bei Super E10 im Schnitt um 7 Cent und bei Diesel um 8 Cent je Liter geführt", schreibt der ADAC in einer aktuellen Mitteilung. 

    Nach aktuellen Berechnungen geht der Verband davon aus, dass durch die neue CO₂-Steuer im Schnitt für die Jahre 2026 und 2027 je eine Verteuerung des Spritpreises um 17,3 bis 20,3 Cent erfolgen könnte. Spätestens 2027 läge dann der Preis für Benzin und Diesel über 2 Euro. Und das, obwohl der globale Rohölpreis auf dem Rückzug ist.

    Öl (Brent)

    +0,38 %
    -1,67 %
    -4,31 %
    -7,33 %
    -20,92 %
    -24,92 %
    +13,91 %
    -4,55 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Derzeit hält sich der Rohölpreis der Sorte Brent um die 60 US-Dollar pro Barrel. Experten von JPMorgan erwarten aber für 2026 einen niedrigeren Kurs. Ihr Ziel liegt bei 58 US-Dollar. Goldman Sachs rechnet für Brent mit einem Kursziel von 56 US-Dollar, für die Sorte WTI 52 US-Dollar. 

    Die Analysten gehen hierbei noch von moderaten Abwärtsbewegungen aus. Im letzten Jahr fiel der Preis für Brent Rohöl um gut 20 Prozent. An deutschen Tankstellen wird sich diese Entwicklung voerst nicht bemerkbar machen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

