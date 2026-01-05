Spritpreis bald über 2 Euro: Hat das was mit Venezuela zu tun?

Nach dem militärischen Eingreifen der USA in das südamerikanische Land fällt auch am Montag im frühen Handel folgerichtig der Ölpreis der Sorte Brent um über einen Prozent. Damit ist langfristig eher mit einem global niedrigeren Rohöl- und auch Spritpreis zu rechnen.

Eigentlich müsste doch der Preis für Benzin jetzt günstiger werden: Denn mit der Aussicht, dass Venezuela wieder mehr Rohöl fördern könnte, steigt die Menge am Markt und der Preis fällt.

Was der deutsche Verbraucher jetzt aber auch auf der Rechnung haben muss: Den deutschen Fiskus. Die CO₂-Steuer ist seit 01. Januar erhöht worden. Das macht den fossilen Kraftstoff teurer und schlägt auch gleich bei jedem Liter an der Zapfsäule durch. Konkret: Seit Jahresbeginn wird der CO₂-Preis für Benzin und Diesel, Heizöl und Erdgas nicht mehr als fester Betrag festgelegt, sondern durch Versteigerung von Zertifikaten innerhalb eines Korridors von 55 bis 65 Euro pro Tonne CO₂.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

"Die Einführung der nationalen CO₂-Abgabe mit 25 Euro je Tonne Kohlendioxid im Januar 2021 hat zu einer Preiserhöhung bei Super E10 im Schnitt um 7 Cent und bei Diesel um 8 Cent je Liter geführt", schreibt der ADAC in einer aktuellen Mitteilung.

Nach aktuellen Berechnungen geht der Verband davon aus, dass durch die neue CO₂-Steuer im Schnitt für die Jahre 2026 und 2027 je eine Verteuerung des Spritpreises um 17,3 bis 20,3 Cent erfolgen könnte. Spätestens 2027 läge dann der Preis für Benzin und Diesel über 2 Euro. Und das, obwohl der globale Rohölpreis auf dem Rückzug ist.

Derzeit hält sich der Rohölpreis der Sorte Brent um die 60 US-Dollar pro Barrel. Experten von JPMorgan erwarten aber für 2026 einen niedrigeren Kurs. Ihr Ziel liegt bei 58 US-Dollar. Goldman Sachs rechnet für Brent mit einem Kursziel von 56 US-Dollar, für die Sorte WTI 52 US-Dollar.

Die Analysten gehen hierbei noch von moderaten Abwärtsbewegungen aus. Im letzten Jahr fiel der Preis für Brent Rohöl um gut 20 Prozent. An deutschen Tankstellen wird sich diese Entwicklung voerst nicht bemerkbar machen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,32 £ , was eine Steigerung von +20,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer