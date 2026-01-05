Starke Performance SELLAS Life Sciences Group Aktie legt zu - 05.01.2026

Die SELLAS Life Sciences Group Aktie konnte bisher um +14,19 % auf 4,2250€ zulegen. Das sind +0,5250 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +30,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SELLAS Life Sciences Group Aktie. Nach einem Plus von +30,51 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 4,2250€, mit einem Plus von +14,19 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

SELLAS Life Sciences Group entwickelt innovative Immuntherapien gegen Krebs, insbesondere das WT1-gerichtete Galinpepimut-S. Das Unternehmen fokussiert sich auf schwer behandelbare Krebserkrankungen und konkurriert mit großen Pharmaunternehmen in der Immunonkologie. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Spezialisierung auf WT1-gerichtete Therapien, die in Kombination mit anderen Behandlungen eingesetzt werden können.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SELLAS Life Sciences Group über einen Zuwachs von +168,41 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die SELLAS Life Sciences Group Aktie damit um +72,00 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +174,23 %. Im Jahr 2026 gab es für SELLAS Life Sciences Group bisher ein Plus von +26,84 %.

SELLAS Life Sciences Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +72,00 % 1 Monat +174,23 % 3 Monate +168,41 % 1 Jahr +295,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SELLAS Life Sciences Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der SELLAS Life Sciences Group Aktie, insbesondere in Bezug auf die Ergebnisse der REGAL-Studie und deren Einfluss auf die Bewertung. Die Anleger spekulieren über mögliche Übernahmeangebote und setzen Kursziele zwischen 50 und 190 USD, abhängig von den Studiendaten. Es gibt sowohl Optimismus als auch Bedenken hinsichtlich der Unsicherheiten in den klinischen Studien.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SELLAS Life Sciences Group eingestellt.

Informationen zur SELLAS Life Sciences Group Aktie

Es gibt 142 Mio. SELLAS Life Sciences Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 601,82 Mio. € wert.

Ob die SELLAS Life Sciences Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.