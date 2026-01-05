    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Zahlen, die weh tun

    17,4 Milliarden Verlust: Strategy zahlt den Preis für Bitcoin

    Was sich zuvor nur abzeichnete, ist nun Realität. Der Bitcoin-Einbruch hat ein Milliardenloch in die Bilanz von Strategy gerissen.

    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    Strategy hat im vierten Quartal einen massiven Ergebniseffekt aus dem Einbruch des Bitcoin-Preises offengelegt. Das von Michael Saylor geführte Unternehmen meldete einen nicht realisierten Verlust von 17,44 Milliarden US-Dollar, ausgelöst durch den Wertverfall seiner umfangreichen Bitcoin-Bestände. Damit materialisiert sich erstmals in voller Größenordnung das Risiko, das sich im Vorfeld der Zahlen bereits abgezeichnet hatte.

    Auslöser ist eine im vergangenen Jahr eingeführte Änderung der Rechnungslegung. Strategy bewertet seine Bitcoin-Bestände nun zum beizulegenden Zeitwert, wodurch Kursbewegungen direkt in der Gewinn- und Verlustrechnung sichtbar werden. Diese Umstellung führte in den vergangenen Quartalen zu starken Schwankungen zwischen Milliarden-Gewinnen und -Verlusten. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch einen Nettoverlust von 670,8 Millionen US-Dollar ausgewiesen, zuletzt profitierte Strategy zudem von einem latenten Steuervorteil in Höhe von rund fünf Milliarden US-Dollar.

    Der nun ausgewiesene Verlust fällt in eine Phase zunehmender Skepsis gegenüber dem von Saylor etablierten Corporate-Treasury-Modell. Strategy, ursprünglich ein Softwareanbieter aus der Dotcom-Ära, fungiert heute faktisch als hoch gehebelter Bitcoin-Proxy. Nachdem die Aktie lange von steigenden Kryptopreisen profitiert hatte, verlor sie im Jahr 2025 rund 48 Prozent und liegt fast 70 Prozent unter ihrem Rekordhoch aus dem November 2024.

    Der Kursverfall nährte zuletzt Befürchtungen, das Unternehmen könnte gezwungen sein, Bitcoin zu verkaufen, um laufende Verpflichtungen wie Zins- und Dividendenzahlungen zu bedienen. Um diesen Sorgen entgegenzuwirken, baute Strategy Anfang Dezember durch den Verkauf von Stammaktien eine Liquiditätsreserve auf, die sich zum 4. Januar auf rund 2,25 Milliarden US-Dollar belief.

    Tipp aus der Redaktion

     

    Gleichzeitig bleibt der finanzielle Spielraum eng. Der Unternehmenswert von Strategy nähert sich dem Marktwert seiner Bitcoin-Bestände an und liegt nur noch knapp darüber. Der sogenannte mNAV, das Verhältnis von Unternehmenswert zum Bitcoin-Bestand, bewegt sich damit nahe der kritischen Schwelle von eins – ein Niveau, bei dem die Bewertungsprämie des Modells faktisch verschwindet.

    Trotz der Verluste hält Strategy an seiner Linie fest. In den sieben Tagen bis zum 4. Januar kaufte das Unternehmen weitere 1.286 Bitcoin für rund 116 Millionen US-Dollar und erhöhte seinen Bestand auf 673.783 Token, erworben zu einem durchschnittlichen Preis von 75.026 US-Dollar. Die Entwicklung unterstreicht die hohe Abhängigkeit des Geschäftsmodells von der weiteren Kursentwicklung von Bitcoin – und macht die Aktie für Anleger zugleich anfälliger für anhaltende Volatilität.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Verfasst von Gina Moesing
