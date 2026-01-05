    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Edelmetall vor Zeitenwende

    425 Aufrufe 425 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kiyosakis kühne Silber-Prognose, die Anleger triggert

    Der "Rich Dad"-Autor meldet sich mit einer neuen Silber-Prognose zurück. Euphorie, Warnung und Marktpsychologie prallen frontal aufeinander.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kiyosaki prognostiziert Silberpreis von 100 $ morgen.
    • Warnung vor FOMO-Crash und hoher Volatilität.
    • Langfristiger Optimismus durch Verschuldung und Angebot.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Edelmetall vor Zeitenwende - Kiyosakis kühne Silber-Prognose, die Anleger triggert
    Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ong Wee Jin

    Der US-Investor und Bestsellerautor Robert Kiyosaki hat zum Jahresauftakt mit einer erneuten, äußerst aggressiven Prognose für Aufmerksamkeit gesorgt. Am 4. Januar 2026 erklärte der Autor von Rich Dad Poor Dad auf der Plattform X, Silber stehe unmittelbar vor einem massiven Preissprung."Ich prognostiziere: Silber eröffnet morgen bei 100 $ und erreicht neue Höchststände. Was denken Sie?", schrieb Kiyosaki und bekräftigte damit seine seit Jahren vertretene These einer bevorstehenden Neubewertung des Metalls.

    Bereits Ende Dezember hatte Kiyosaki den Anstieg von Silber über 80 US-Dollar hervorgehoben und spekuliert, ob "200 $ als nächstes" folgen könnten. In einem weiteren Beitrag warnte er jedoch zugleich vor Übertreibungen und hoher Volatilität. "Silberblase kurz vor dem Platzen? … Ein FOMO (Angst, etwas zu verpassen)-Crash steht bevor", schrieb er und ergänzte: "Ich glaube, Silber wird im Jahr 2026 durch 100 $ gehen… möglicherweise 200 $ pro Unze." Dabei griff er ein zentrales Motiv seiner Anlagestrategie auf: "Ihr Gewinn wird beim Kauf gemacht… nicht beim Verkauf. Geduld ist entscheidend für kluge Investoren."

    Kiyosaki begründet seinen langfristigen Optimismus mit steigender Verschuldung, Währungsabwertung, begrenztem Angebot und der doppelten Rolle von Silber als Industrie- und Anlagegut. Zugleich räumt er ein, dass Phasen starken Anlegerenthusiasmus mit erheblichen Kursschwankungen einhergehen können.

    Aus Marktsicht gelten seine kurzfristigen Zielmarken jedoch als kaum realistisch. Der Silberpreis liegt zu Wochenbeginn bei rund 76 US-Dollar je Unze. Ein Sprung auf 100 US-Dollar hätte einem Anstieg von mehr als 35 Prozent über Nacht entsprochen. Viele Analysten werten Kiyosakis Aussagen daher weniger als konkrete Prognosen, sondern eher als Stimmungsindikator für den Markt.

    Parallel hatte Kiyosaki vor einem schwierigen Jahr 2026 gewarnt, das er zugleich als große Chance beschreibt. In Videos und Beiträgen fordert er Anleger auf, Ersparnisse zugunsten realer Vermögenswerte umzuschichten und nennt neben Gold und Silber auch Immobilien sowie Bitcoin. Während Edelmetalle im vergangenen Jahr stark zulegten, blieb Bitcoin zurück, was Kiyosaki zuletzt als Bestätigung seiner stärkeren Fokussierung auf physische Werte wertete.

    Tipp aus der RedaktionKryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt starten.  

     

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

    Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Edelmetall vor Zeitenwende Kiyosakis kühne Silber-Prognose, die Anleger triggert Der "Rich Dad"-Autor meldet sich mit einer neuen Silber-Prognose zurück. Euphorie, Warnung und Marktpsychologie prallen frontal aufeinander.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     