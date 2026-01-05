Edelmetall vor Zeitenwende
Kiyosakis kühne Silber-Prognose, die Anleger triggert
Der "Rich Dad"-Autor meldet sich mit einer neuen Silber-Prognose zurück. Euphorie, Warnung und Marktpsychologie prallen frontal aufeinander.
- Kiyosaki prognostiziert Silberpreis von 100 $ morgen.
- Warnung vor FOMO-Crash und hoher Volatilität.
- Langfristiger Optimismus durch Verschuldung und Angebot.
Der US-Investor und Bestsellerautor Robert Kiyosaki hat zum Jahresauftakt mit einer erneuten, äußerst aggressiven Prognose für Aufmerksamkeit gesorgt. Am 4. Januar 2026 erklärte der Autor von Rich Dad Poor Dad auf der Plattform X, Silber stehe unmittelbar vor einem massiven Preissprung."Ich prognostiziere: Silber eröffnet morgen bei 100 $ und erreicht neue Höchststände. Was denken Sie?", schrieb Kiyosaki und bekräftigte damit seine seit Jahren vertretene These einer bevorstehenden Neubewertung des Metalls.
Bereits Ende Dezember hatte Kiyosaki den Anstieg von Silber über 80 US-Dollar hervorgehoben und spekuliert, ob "200 $ als nächstes" folgen könnten. In einem weiteren Beitrag warnte er jedoch zugleich vor Übertreibungen und hoher Volatilität. "Silberblase kurz vor dem Platzen? … Ein FOMO (Angst, etwas zu verpassen)-Crash steht bevor", schrieb er und ergänzte: "Ich glaube, Silber wird im Jahr 2026 durch 100 $ gehen… möglicherweise 200 $ pro Unze." Dabei griff er ein zentrales Motiv seiner Anlagestrategie auf: "Ihr Gewinn wird beim Kauf gemacht… nicht beim Verkauf. Geduld ist entscheidend für kluge Investoren."
Kiyosaki begründet seinen langfristigen Optimismus mit steigender Verschuldung, Währungsabwertung, begrenztem Angebot und der doppelten Rolle von Silber als Industrie- und Anlagegut. Zugleich räumt er ein, dass Phasen starken Anlegerenthusiasmus mit erheblichen Kursschwankungen einhergehen können.
Aus Marktsicht gelten seine kurzfristigen Zielmarken jedoch als kaum realistisch. Der Silberpreis liegt zu Wochenbeginn bei rund 76 US-Dollar je Unze. Ein Sprung auf 100 US-Dollar hätte einem Anstieg von mehr als 35 Prozent über Nacht entsprochen. Viele Analysten werten Kiyosakis Aussagen daher weniger als konkrete Prognosen, sondern eher als Stimmungsindikator für den Markt.
Parallel hatte Kiyosaki vor einem schwierigen Jahr 2026 gewarnt, das er zugleich als große Chance beschreibt. In Videos und Beiträgen fordert er Anleger auf, Ersparnisse zugunsten realer Vermögenswerte umzuschichten und nennt neben Gold und Silber auch Immobilien sowie Bitcoin. Während Edelmetalle im vergangenen Jahr stark zulegten, blieb Bitcoin zurück, was Kiyosaki zuletzt als Bestätigung seiner stärkeren Fokussierung auf physische Werte wertete.
