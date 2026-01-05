Kiyosakis kühne Silber-Prognose, die Anleger triggert

Der US-Investor und Bestsellerautor Robert Kiyosaki hat zum Jahresauftakt mit einer erneuten, äußerst aggressiven Prognose für Aufmerksamkeit gesorgt. Am 4. Januar 2026 erklärte der Autor von Rich Dad Poor Dad auf der Plattform X, Silber stehe unmittelbar vor einem massiven Preissprung."Ich prognostiziere: Silber eröffnet morgen bei 100 $ und erreicht neue Höchststände. Was denken Sie?", schrieb Kiyosaki und bekräftigte damit seine seit Jahren vertretene These einer bevorstehenden Neubewertung des Metalls.

Bereits Ende Dezember hatte Kiyosaki den Anstieg von Silber über 80 US-Dollar hervorgehoben und spekuliert, ob "200 $ als nächstes" folgen könnten. In einem weiteren Beitrag warnte er jedoch zugleich vor Übertreibungen und hoher Volatilität. "Silberblase kurz vor dem Platzen? … Ein FOMO (Angst, etwas zu verpassen)-Crash steht bevor", schrieb er und ergänzte: "Ich glaube, Silber wird im Jahr 2026 durch 100 $ gehen… möglicherweise 200 $ pro Unze." Dabei griff er ein zentrales Motiv seiner Anlagestrategie auf: "Ihr Gewinn wird beim Kauf gemacht… nicht beim Verkauf. Geduld ist entscheidend für kluge Investoren."