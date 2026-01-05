    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsManchester United Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Manchester United Registered (A)
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Portugiese Amorim nicht länger Trainer von Manchester United

    Für Sie zusammengefasst
    • Manchester United trennt sich von Trainer Amorim.
    • Club steht nur auf Rang sechs der Premier League.
    • Interimstrainer Fletcher leitet das nächste Spiel.
    Portugiese Amorim nicht länger Trainer von Manchester United
    Foto: charnsitr - stock.adobe.com

    MANCHESTER (dpa-AFX) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich von Trainer Ruben Amorim getrennt. Da der Club auf dem sechsten Rang der Premier League stehe, habe die Vereinsführung "schweren Herzens entschieden, dass es an der Zeit für eine Veränderung ist", teilte der Club mit. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet. Amorim war seit November 2024 im Amt. Am Mittwoch (21.15 Uhr/Sky) wird der frühere United-Mittelfeldspieler und aktuelle U18-Trainer Darren Fletcher als Interimstrainer die Mannschaft gegen den Tabellen-19. Burnley betreuen.

    Nach dem 1:1 gegen Leeds am Sonntag und nur einem Sieg und drei Remis aus den vergangenen fünf Ligapartien musste Amorim gehen. Zudem wurden zunehmende Spannungen zwischen dem 40-Jährigen und der Clubführung offensichtlich. Er kritisierte etwa Einmischungen von hochrangigen United-Persönlichkeiten in seine Arbeit, die er anderswo nicht tolerieren würde. "Ich möchte nur sagen, dass ich hierhergekommen bin, um Manager zu sein, nicht um Trainer zu sein", wurde er nach dem Unentschieden gegen Leeds zitiert.

    Im vergangenen Jahr hatte Amorim den Club noch ins Finale der Europa League geführt. Dort unterlag seine Mannschaft allerdings in einem englischen Duell Tottenham Hotspur mit 0:1.

    Seit mehreren Jahren will der Traditionsclub wieder an einstige Erfolgszeiten anknüpfen. Doch seit dem Weggang des legendären Coaches Sir Alex Ferguson im Jahr 2013 scheiterten viele Trainer an der Mission, den Club langfristig an der Spitze zu etablieren. Dazu zählte auch Ralf Rangnick, der United zwischen Dezember 2021 und Mai 2022 betreut hatte. Seit der vergangenen Saison teilte sich Manchester den Status als Rekordmeister mit dem FC Liverpool, der ebenfalls 20-mal den Titel holte./sfx/DP/zb

    Manchester United Registered (A)

    +1,86 %
    -0,96 %
    -0,88 %
    +2,59 %
    -17,30 %
    -37,88 %
    -0,15 %
    -17,16 %
    +20,42 %
    ISIN:KYG5784H1065WKN:A1J2MK

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Manchester United Registered (A) Aktie

    Die Manchester United Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 13,48 auf Tradegate (05. Januar 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Manchester United Registered (A) Aktie um -0,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Manchester United Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 726,49 Mio..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Portugiese Amorim nicht länger Trainer von Manchester United Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich von Trainer Ruben Amorim getrennt. Da der Club auf dem sechsten Rang der Premier League stehe, habe die Vereinsführung "schweren Herzens entschieden, dass es an der Zeit für eine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     