Portugiese Amorim nicht länger Trainer von Manchester United

MANCHESTER (dpa-AFX) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich von Trainer Ruben Amorim getrennt. Da der Club auf dem sechsten Rang der Premier League stehe, habe die Vereinsführung "schweren Herzens entschieden, dass es an der Zeit für eine Veränderung ist", teilte der Club mit. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet. Amorim war seit November 2024 im Amt. Am Mittwoch (21.15 Uhr/Sky) wird der frühere United-Mittelfeldspieler und aktuelle U18-Trainer Darren Fletcher als Interimstrainer die Mannschaft gegen den Tabellen-19. Burnley betreuen.

Nach dem 1:1 gegen Leeds am Sonntag und nur einem Sieg und drei Remis aus den vergangenen fünf Ligapartien musste Amorim gehen. Zudem wurden zunehmende Spannungen zwischen dem 40-Jährigen und der Clubführung offensichtlich. Er kritisierte etwa Einmischungen von hochrangigen United-Persönlichkeiten in seine Arbeit, die er anderswo nicht tolerieren würde. "Ich möchte nur sagen, dass ich hierhergekommen bin, um Manager zu sein, nicht um Trainer zu sein", wurde er nach dem Unentschieden gegen Leeds zitiert.