    Hannover Rueck Aktie heute im Minus - 05.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Hannover Rueck Aktie bisher Verluste von -3,07 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hannover Rueck Aktie.

    Foto: Holger Hollemann - dpa

    Hannover Rück ist ein führender globaler Rückversicherer, der umfassende Lösungen in Schaden-, Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung bietet. Als drittgrößter Rückversicherer weltweit konkurriert er mit Munich Re und Swiss Re. Die Stärken liegen in Diversifikation, Innovation und Kapitalstärke.

    Hannover Rueck aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.01.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Hannover Rueck Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,07 % im Minus. Der Kursrückgang der Hannover Rueck Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,47 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,07 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Hannover Rueck-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,08 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Hannover Rueck Aktie damit um -3,21 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,89 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Hannover Rueck auf -2,70 %.

    Hannover Rueck Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,21 %
    1 Monat +1,89 %
    3 Monate +0,08 %
    1 Jahr +2,94 %

    Informationen zur Hannover Rueck Aktie

    Es gibt 121 Mio. Hannover Rueck Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,46 Mrd. € wert.

    Hannover Rueck Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hannover Rueck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hannover Rueck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


