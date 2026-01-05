Siemens Energy Aktie gut behauptet +3,46 % - 05.01.2026

Die Siemens Energy Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,46 % auf 127,05€ zulegen. Das sind +4,25 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,04 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Siemens Energy Aktie. Nach einem Plus von +2,04 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 127,05€, mit einem Plus von +3,46 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Siemens Energy Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +17,17 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +2,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,38 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Siemens Energy einen Anstieg von +3,13 %.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,66 % 1 Monat +5,38 % 3 Monate +17,17 % 1 Jahr +138,79 %

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 101,63 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Im Dezember `25 haben 9 Analysten die Siemens Energy Aktie eingestuft.

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.