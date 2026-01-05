Valero Energy Aktie bestätigt den positiven Trend - 05.01.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Valero Energy Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,98 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Valero Energy Aktie. Nach einem Plus von +1,67 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 153,19€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Valero Energy ist ein führender Raffinerie- und Kraftstoffvermarkter mit starker Marktpräsenz in Nordamerika. Es produziert Benzin, Diesel und Ethanol. Hauptkonkurrenten sind ExxonMobil und Chevron. Valeros Alleinstellungsmerkmal ist seine effiziente Raffinerieinfrastruktur.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Valero Energy einen Gewinn von +4,07 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Valero Energy Aktie damit um +2,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,64 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,77 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,26 % geändert.

Valero Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,89 % 1 Monat -4,64 % 3 Monate +4,07 % 1 Jahr +19,22 %

Informationen zur Valero Energy Aktie

Es gibt 305 Mio. Valero Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,06 Mrd.EUR € wert.

Valero Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Valero Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Valero Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.