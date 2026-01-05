Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 05.01.26
Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 05.01.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,60 %) genz vorne. Gefolgt von Rheinmetall AG (+7,31 %), Silber (+4,14 %), Generali,Münchener Rück AG,Scor SE (-1,55 %), Generali,Münchener Rück AG,Scor SE (-2,91 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|VK09NT
|Long
|5,84
|209,25 Tsd.
|NYMEX COMEX Silber (Silver)
|DU5190
|Long
|196,26 Tsd.
|Rheinmetall AG
|NB12H9
|Long
|4,09
|184,10 Tsd.
|DAX Performance
|DU5UL1
|Long
|17,07
|153,40 Tsd.
|Rheinmetall AG
|SX2QUH
|Long
|3,34
|136,68 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Nike Inc
|SY286G
|Long
|3,44
|66,00 Tsd.
|DAX Performance
|PL7V6N
|Long
|17,90
|38,10 Tsd.
|Silber
|PL0MEZ
|Long
|1,83
|34,91 Tsd.
|Taiwan Semiconductors Manufacturing Co Ltd ADR
|PG959K
|Long
|93,33
|33,17 Tsd.
|IBM - International Business Machines
|HT1PA1
|Long
|5,02
|32,36 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Generali,Münchener Rück AG,Scor SE
|
Sonstige
|A2U3QP
|103,59 Tsd.
|Silber
|
Classic
|VV19BU
|101,70 Tsd.
|Deutsche Post AG
|
Classic
|UBS0AE
|98,24 Tsd.
