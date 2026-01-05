MWB RESEARCH stuft NORDEX AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Nordex von 33 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nordamerika kristallisiere sich zu einem neuen starken Wachstumsmotor heraus, schrieb Leon Mühlenbruch am Montag nach den jüngsten Aufträgen für den Windturbinenhersteller aus Kanada./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,79 % und einem Kurs von 30,90EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MWB RESEARCH
Analyst: Leon Mühlenbruch
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 33
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
