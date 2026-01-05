MWB RESEARCH stuft NORDEX AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Nordex von 33 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nordamerika kristallisiere sich zu einem neuen starken Wachstumsmotor heraus, schrieb Leon Mühlenbruch am Montag nach den jüngsten Aufträgen für den Windturbinenhersteller aus Kanada./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,79 % und einem Kurs von 30,90EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MWB RESEARCH

Analyst: Leon Mühlenbruch

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,00 € , was eine Steigerung von +15,46% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer