UBS stuft FRAPORT AG auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Sell" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Cristian Nedelcu hält in einer am Montag vorliegenden Studie die Markterwartungen an den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow) des Flughafenbetreibers für 2027 für viel zu hoch./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 70,75EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.
