UBS stuft FRAPORT AG auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Sell" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Cristian Nedelcu hält in einer am Montag vorliegenden Studie die Markterwartungen an den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow) des Flughafenbetreibers für 2027 für viel zu hoch./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 70,75EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



