Dieser Deal könnte den Durchbruch für fahrerlose LKW bringen!

Entwickler autonomer Fahrsysteme stehen unter wachsendem Druck. Investoren verlangen belastbare Geschäftsmodelle nach Jahren hoher Ausgaben und geringer Erlöse. Viele Firmen setzen deshalb auf den Güterverkehr. Die Routen sind planbarer. Die Aussichten auf Profitabilität sind klarer.

Kodiak AI arbeitet künftig mit Bosch zusammen, um die Produktion von Hardware und Sensoren für selbstfahrende Lastwagen hochzufahren. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Ziel ist der Übergang von Pilotprojekten zur breiten kommerziellen Nutzung. Darüber berichtete Reuters zuerst.

Bosch liefert Schlüsseltechnik

Bosch wird Kodiak mit seriennahen Fahrzeugkomponenten beliefern. Dazu zählen Sensoren und Systeme zur Fahrzeugsteuerung wie Lenktechnologien. Die Unternehmen gaben die Kooperation auf der Fachmesse Consumer Electronics Show in Las Vegas bekannt. Finanzielle Details nannten sie nicht.

Beide Partner entwickeln gemeinsam eine produktionsreife, redundante autonome Plattform. Sie soll Hardware, Firmware und Software verbinden. Kodiaks System für Künstliche Intelligenz soll so direkt in Fabriken integriert oder in bestehende Lastwagen nachgerüstet werden.

Kodiak ohne Sicherheitsfahrer

Kodiak ging vor rund 3 Monaten an die Börse. Das Unternehmen zählt sich zu den wenigen Anbietern, die autonome Lastwagen ohne menschlichen Sicherheitsfahrer im kommerziellen Betrieb einsetzen. Nach eigenen Angaben fahren bereits kundeneigene, fahrerlose LKW auf der Straße. Viele Wettbewerber haben diesen Schritt noch nicht erreicht.

Bosch baut Präsenz aus

Bosch ist gemessen am Umsatz der weltweit größte Autozulieferer. Der Konzern erweitert seit Jahren sein Geschäft mit autonomer Mobilität. Er beliefert Hersteller und Technologieunternehmen mit Sensorik, Rechentechnik und Fahrzeugkontrollsystemen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion