    Überwiegend positiver Wochenstart mit EuroStoxx-Rekordhoch

    • Europas Aktienmärkte starten mit Gewinnen ins Jahr.
    • EuroStoxx 50 erreicht Rekordhoch bei 5.885 Punkten.
    • Rohstoffaktien profitieren von politischer Unsicherheit.
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind trotz einer verschärften geopolitischen Lage mehrheitlich mit Gewinnen in die erste volle Börsenwoche des neuen Jahres gestartet. Die USA haben am Wochenende eine Reihe von Zielen in Venezuela angegriffen, den autoritären Präsidenten Maduro gefangen genommen und außer Landes gebracht. Das Vorgehen hat weltweit überwiegend für Kritik gesorgt, vor allem von den Großmächten Russland und China.

    Der EuroStoxx 50 setzte seinen jüngsten Höhenflug fort und erklomm im frühen Handel ein weiteres Rekordhoch. Zuletzt notierte der Leitindex der Eurozone 0,6 Prozent im Plus bei 5.885 Punkten. Bereits am Freitag hatte das Börsenbarometer eine Bestmarke aufgestellt, nachdem es das Jahr 2025 mit einem Gewinn von gut 18 Prozent beendet hatte.

    Die Börsen außerhalb des Euroraums präsentierten sich uneinheitlich. Der britische Leitindex FTSE 100 stieg zuletzt um 0,1 Prozent auf 9.962 Zähler. Am Freitag hatte der Index im Handelsverlauf einen historischen Höchststand erreicht und war zwischenzeitlich erstmals über die Marke 10.000 Punkte gestiegen.

    Dagegen fiel der Schweizer SMI am ersten Handelstag des neuen Jahres um 0,8 Prozent auf 13.160 Punkte, befindet sich aber immer noch relativ nah an seinem Rekordhoch vor Weihnachten bei 13.288 Zählern.

    Aus Branchensicht waren am Montag europaweit wieder einmal die Rohstoffaktien am meisten gefragt. Die Preise für Gold und Silber profitierten von der gestiegenen politischen Unsicherheit nach dem US-Angriff auf Venezuela und verteuerten sich deutlich. Auch Ölwerte stiegen überdurchschnittlich nach der US-Attacke auf den ölreichen südamerikanischen Staat.

    Zu den verlustträchtigsten Sektoren gehörten Rückversicherer. Analysten verwiesen auf einen zunehmenden Preisdruck bei der im Januar anstehenden Vertragserneuerungsrunde. Dies berge zusätzliche Risiken für die Schätzungen der entsprechenden Branchenunternehmen, warnte Barclays-Analyst Ivan Bokhmat. Die Aktien von Swiss Re waren mit einem Kursrückgang von 4,0 Prozent schwächster Wert im SMI-Index.

    Die Aktien von ASML reagierten mit einem Rekordhoch von etwas mehr als 1.030 Euro und einem Kursaufschlag von zuletzt 3,7 Prozent auf eine Hochstufung durch Bernstein Research. Das US-Analysehaus hatte die Anteilsscheine von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 800 auf 1.300 Euro angehoben. Die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie seien für 2026 sein Favorit in der europäischen Halbleiter-Branche, schrieb Analyst David Dai. ASML profitiere vom Superzyklus bei DRAM-Speicherchips.

    Die Papiere von Airbus stiegen nach einem Bericht über das Erreichen des Auslieferungsziels für 2025 um 1,7 Prozent. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf Insider berichtete, übergab der Flugzeugbauer im vergangenen Jahr 793 Maschinen an Kunden und damit etwas mehr als zuletzt geplant. Vorstandschef Guillaume Faury hatte Anfang Dezember wegen Mängeln an Rumpfteilen das Ziel von 820 auf 790 Maschinen gekappt./edh/zb

     

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 207,1 auf Tradegate (05. Januar 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +10,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 398,08 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 985,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 800,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.300,00EUR was eine Bandbreite von -22,32 %/+26,24 % bedeutet.




