UBS stuft VINCI auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vinci von 132 auf 134 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Passagierverkehr an den Flughäfen Europas könnte 2026 positiv überraschen, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 120,4EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 134
Kursziel alt: 132
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
