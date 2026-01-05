UBS stuft VINCI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vinci von 132 auf 134 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Passagierverkehr an den Flughäfen Europas könnte 2026 positiv überraschen, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 120,4EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 134

Kursziel alt: 132

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 134,00 € , was eine Steigerung von +10,61% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer