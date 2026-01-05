UBS stuft Hugo Boss auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss von 37,00 auf 35,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zuzanna Pusz rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Luxusgüter-Herstellern mit Blick auf die Berichtssaison zum Schlussquartal 2024 mit Anzeichen einer Erholung./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 35,80EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 35,60
Kursziel alt: 37,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
