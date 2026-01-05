UBS stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss von 37,00 auf 35,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zuzanna Pusz rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Luxusgüter-Herstellern mit Blick auf die Berichtssaison zum Schlussquartal 2024 mit Anzeichen einer Erholung./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 35,80EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 35,60

Kursziel alt: 37,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



