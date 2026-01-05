UBS stuft Nordea auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea auf "Buy" belassen. Wenngleich Nordea, Danska und Noba für ihn Kaufempfehlungen seien unter den nordeuropäischen Banken, sei keine der Banken Nordeuropas für ihn ein "Top Pick" im gesamteuropäischen Kontext, schrieb Johan Ekblom in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 01:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 01:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 16,42EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Johan Ekblom

Analysiertes Unternehmen: Nordea

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

