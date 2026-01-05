UBS stuft Nordea auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea auf "Buy" belassen. Wenngleich Nordea, Danska und Noba für ihn Kaufempfehlungen seien unter den nordeuropäischen Banken, sei keine der Banken Nordeuropas für ihn ein "Top Pick" im gesamteuropäischen Kontext, schrieb Johan Ekblom in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 01:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 01:05 / GMT
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 16,42EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
