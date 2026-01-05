Merz am Dienstag bei Ukraine-Treffen in Paris

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt am Dienstag in Paris an Beratungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs teil. Das kündigte ein stellvertretender Regierungssprecher in Berlin an. Merz werde auf Einladung des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron an einem Gipfeltreffen der "Koalition der Willigen" teilnehmen.

Zu dem Treffen am Dienstagnachmittag würden neben dem Bundeskanzler weitere Staats- und Regierungschefs aus Europa, Vertreter der EU und der Nato sowie der USA und der Ukraine teilnehmen. Einige Teilnehmer würden in Präsenz da sein, andere online zugeschaltet. Merz werde in Präsenz teilnehmen.

Seit Wochen laufen die von US-Präsident Donald Trump angestoßenen Friedensverhandlungen intensiv. Russland sitzt bei den Terminen aber nicht mit am Verhandlungstisch. Moskau stellt für ein Ende seines Krieges eine Reihe von Maximalforderungen, die Kiew für inakzeptabel hält. Vor allem lehnt die Ukraine einen Abtritt ihrer von Russland beanspruchten Gebiete ab. Ein Ende des seit fast vier Jahren dauernden russischen Angriffskriegskrieges ist deshalb bisher nicht in Sicht./hoe/DP/mis



