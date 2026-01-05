Warburg Research belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 39,17 auf Tradegate (05. Januar 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +5,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 51,21 Mrd..

Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -0,54 %/+30,07 % bedeutet.