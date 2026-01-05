    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNestle AktievorwärtsNachrichten zu Nestle
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nestlé ruft bestimmte Babynahrung zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Nestlé ruft Säuglingsnahrung wegen Cereulid zurück.
    • Betroffene Produkte: "Beba" und "Alfamino" Marken.
    • Eltern sollen Produkte nicht nutzen und zurückgeben.
    Nestlé ruft bestimmte Babynahrung zurück
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestle ruft mehrere Säuglingsnahrungsprodukte vorsorglich zurück. Hintergrund ist laut Nestlé, dass in einer der Zutaten eines Zulieferers möglicherweise Cereulid vorhanden sein könnte. Cereulid ist ein Toxin, das durch das Bakterium Bacillus cereus entstehen kann. Betroffen sind verschiedene Pulver und Flüssigkeiten in Dosen, Schachteln und Flaschen der Marken "Beba" und "Alfamino".

    In enger Abstimmung mit den zuständigen deutschen Behörden würden bestimmte Chargen zurückgerufen, die in Deutschland verkauft worden seien, teilte der Konzern in Frankfurt mit. "Die Sicherheit und das Wohlbefinden von Säuglingen haben für uns absolute Priorität."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nestlé SA!
    Long
    71,12€
    Basispreis
    0,65
    Ask
    × 12,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    83,11€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 11,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Cereulid kann zu Durchfall und Erbrechen führen

    Welche Auswirkungen sind möglich? "Cereulid kann innerhalb von 30 Minuten bis 6 Stunden Erbrechen, Durchfall und ungewöhnliche Müdigkeit auslösen", erklärte ein Unternehmenssprecher. Zeige das Kind keine dieser Symptome, bestehe kein Grund zur Sorge hinsichtlich gesundheitlicher Auswirkungen.

    "Es ist uns wichtig zu betonen, dass bislang keine Erkrankungen oder Symptome im Zusammenhang mit dem Verzehr der betroffenen Produkte bestätigt worden sind", hieß es in einer Mitteilung.

    Eltern sollen betroffene Produkte nicht verwenden

    Und: "Eltern, die eines oder mehrere der betroffenen Produkte mit den entsprechenden Chargennummern/Mindesthaltbarkeitsdaten gekauft haben, werden gebeten, ihre Kinder hiermit nicht mehr zu füttern, sondern die Produkte dort zurückzugeben, wo diese gekauft wurden." Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

    Sollten Eltern Bedenken hinsichtlich der Gesundheit ihres Kindes haben, wird ihnen geraten, mit einem Kinderarzt zu sprechen.

    "Wir verstehen, dass diese Nachricht bei Eltern Besorgnis auslösen kann", erklärte der Konzern. So wolle man klare und transparente Informationen sowie Unterstützung anbieten.

    Bei Fragen stehe der Nestlé Verbraucherservice zur Verfügung. Dieser sei unter der Telefonnummer +49 (0) 800 2344 944 erreichbar - montags bis samstags von 8.00 bis 20.00 Uhr sowie sonntags von 8.00 bis 18.00 Uhr./jto/DP/mis

    Nestle

    -2,10 %
    +1,42 %
    +0,29 %
    +6,81 %
    +6,29 %
    -24,38 %
    -11,84 %
    +24,59 %
    +5.695,80 %
    ISIN:CH0038863350WKN:A0Q4DC

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 82,88 auf Lang & Schwarz (05. Januar 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +1,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 213,30 Mrd..

    Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,56CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 79,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 90,00CHF was eine Bandbreite von -4,68 %/+8,59 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nestle - A0Q4DC - CH0038863350

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nestle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nestlé ruft bestimmte Babynahrung zurück Der Nahrungsmittelkonzern Nestle ruft mehrere Säuglingsnahrungsprodukte vorsorglich zurück. Hintergrund ist laut Nestlé, dass in einer der Zutaten eines Zulieferers möglicherweise Cereulid vorhanden sein könnte. Cereulid ist ein Toxin, das durch …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     