    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNexus Uranium AktievorwärtsNachrichten zu Nexus Uranium
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nexus Uranium tritt der „Better In Our Back Yard“-Koalition bei

    Nexus Uranium tritt der „Better In Our Back Yard“-Koalition bei
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia – 5. Januar 2026 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE:NEXU | OTCQB:GIDMF | FRA:JA7) („Nexus“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es „Better In Our Back Yard“ („BIOBY“) beigetreten ist, einer nationalen Koalition, die sich für eine verantwortungsvolle industrielle Entwicklung in den Vereinigten Staaten einsetzt.

     

    Die Mitgliedschaft unterstreicht das Engagement von Nexus für die Gemeinschaft und die verantwortungsvolle Erschließung von Mineralien, während das Unternehmen sein Uranportfolio in den USA weiterentwickelt, u. a. im Projekt Chord in South Dakota. Die Advocacy-Plattform von BIOBY unterstützt Projekte und Unternehmen, die sich durch ökologische Verantwortung, wirtschaftlichen Nutzen und Zusammenarbeit mit den Gemeinden auszeichnen – Prinzipien, die für Nexus bei der Erschließung heimischer Uranressourcen ein zentrales Anliegen darstellen.

     

    Die Beteiligung von Nexus an BIOBY ergänzt die laufenden Bemühungen des Unternehmens um die Aufnahme in das FAST-41-Programm, eine US-Bundesinitiative, die im Rahmen des Gesetzes Fixing America's Surface Transportation ins Leben gerufen wurde, um Umweltprüfungen und Genehmigungsentscheidungen für bestimmte Infrastrukturprojekte zu koordinieren und zu beschleunigen. Das FAST-41-Programm wird vom Lenkungsausschuss Federal Permitting Improvement Steering Council verwaltet. Es bietet eine verbesserte Koordination zwischen Behörden, veröffentlicht Zeitpläne für Genehmigungen und stellt Protokolle zur Lösung von Problemen bei den betreffenden Projekten bereit. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Uranprojekte, die der heimischen Energiesicherheit dienen, von solchen gestrafften Prüfverfahren profitieren können, da die US-Regierung kritischen Mineralienlieferketten weiterhin Priorität einräumt.

     

    „Der Beitritt zu ‚Better In Our Back Yard‘ entspricht unserer Überzeugung, dass eine verantwortungsvolle Uranerschließung sowohl den Interessen der Gemeinschaft als auch der nationalen Energiesicherheit dienen kann“, sagte CEO Jeremy Poirier. „Während wir das Projekt Chord durch die Genehmigungsverfahren auf Bundes- und bundesstaatlicher Ebene bringen, bietet BIOBY eine wichtige Plattform für einen konstruktiven Dialog mit Interessengruppen, die erkennen, dass gut geführte Mineralienprojekte wirtschaftliche Chancen eröffnen und gleichzeitig Umweltstandards einhalten.“

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nexus Uranium tritt der „Better In Our Back Yard“-Koalition bei Vancouver, British Columbia – 5. Januar 2026 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE:NEXU | OTCQB:GIDMF | FRA:JA7) („Nexus“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es „Better In Our Back Yard“ („BIOBY“) beigetreten ist, einer nationalen Koalition, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     