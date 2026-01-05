Nexus Uranium tritt der „Better In Our Back Yard“-Koalition bei

Vancouver, British Columbia – 5. Januar 2026 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE:NEXU | OTCQB:GIDMF | FRA:JA7) („Nexus“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es „Better In Our Back Yard“ („BIOBY“) beigetreten ist, einer nationalen Koalition, die sich für eine verantwortungsvolle industrielle Entwicklung in den Vereinigten Staaten einsetzt.

Die Mitgliedschaft unterstreicht das Engagement von Nexus für die Gemeinschaft und die verantwortungsvolle Erschließung von Mineralien, während das Unternehmen sein Uranportfolio in den USA weiterentwickelt, u. a. im Projekt Chord in South Dakota. Die Advocacy-Plattform von BIOBY unterstützt Projekte und Unternehmen, die sich durch ökologische Verantwortung, wirtschaftlichen Nutzen und Zusammenarbeit mit den Gemeinden auszeichnen – Prinzipien, die für Nexus bei der Erschließung heimischer Uranressourcen ein zentrales Anliegen darstellen.

Die Beteiligung von Nexus an BIOBY ergänzt die laufenden Bemühungen des Unternehmens um die Aufnahme in das FAST-41-Programm, eine US-Bundesinitiative, die im Rahmen des Gesetzes Fixing America's Surface Transportation ins Leben gerufen wurde, um Umweltprüfungen und Genehmigungsentscheidungen für bestimmte Infrastrukturprojekte zu koordinieren und zu beschleunigen. Das FAST-41-Programm wird vom Lenkungsausschuss Federal Permitting Improvement Steering Council verwaltet. Es bietet eine verbesserte Koordination zwischen Behörden, veröffentlicht Zeitpläne für Genehmigungen und stellt Protokolle zur Lösung von Problemen bei den betreffenden Projekten bereit. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Uranprojekte, die der heimischen Energiesicherheit dienen, von solchen gestrafften Prüfverfahren profitieren können, da die US-Regierung kritischen Mineralienlieferketten weiterhin Priorität einräumt.

„Der Beitritt zu ‚Better In Our Back Yard‘ entspricht unserer Überzeugung, dass eine verantwortungsvolle Uranerschließung sowohl den Interessen der Gemeinschaft als auch der nationalen Energiesicherheit dienen kann“, sagte CEO Jeremy Poirier. „Während wir das Projekt Chord durch die Genehmigungsverfahren auf Bundes- und bundesstaatlicher Ebene bringen, bietet BIOBY eine wichtige Plattform für einen konstruktiven Dialog mit Interessengruppen, die erkennen, dass gut geführte Mineralienprojekte wirtschaftliche Chancen eröffnen und gleichzeitig Umweltstandards einhalten.“