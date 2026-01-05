Wirtschaft
Dax am Mittag weiter im Plus - neues Allzeithoch erreicht
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Montag nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich bewegt und zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch erreicht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.720 Punkten berechnet, 0,8 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Siemens Energy und Infineon, am Ende Zalando, BASF und Volkswagen.
"Nachdem der Dax kurz nach Handelseröffnung ein neues Rekordniveau bei 24.828 Punkten erreicht hatte, scheinen die Marktteilnehmer doch kalte Füße zu bekommen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. In Anbetracht der Kursperformance in den vergangenen Handelswochen könne der Dax eine ordentliche Kursdynamik vorweisen, und das ohne nennenswerte konjunkturelle Impulse. "Die Investoren greifen erneut sehr weit voraus und antizipieren erneut eine potenzielle wirtschaftliche Erholung in Deutschland."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1689 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8555 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 60,78 US-Dollar; das waren 3 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursprognose von Rheinmetall vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen. Nutzer sehen US‑Neuausrichtung und Großaufträge als Kurstreiber, erwarten Anstiege bis bzw. über das ATH (~2000€; in Extremen 5000€), verweisen auf Marktkapitalisierung (~75 Mrd.€) und Vergleiche zu Wettbewerbern. Diskutiert werden technische Trendfortsetzung, viele 1‑Stück‑Trades auf Gettex und Risiken wie Kapitalverzehr.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Friseuse schrieb gestern 12:32
EU-Europa hat ein BIP von 18 Billionen und Deutschland bringt 4,3 Billionen € auf die Waage, es besteht auch aus der Risikokonkretisierung überhaupt kein Grund Russlands Kalkül einer kriegsökonomischen Durchsetzung weiter eine Chance zu lassen.
Die historische Notwendigkeit haben selbst Teile der SPD mit der Zeitenwende von Scholz in der Richtung richtig begriffen, die Zeit von ignoranter Säuseldiplomatie und einem fatalen Risikoaufbau (Schröder,Steinmeier) ist vorbei und jetzt gilt es historisch zielführend zu werden. Inzwischen führt Russland als "hybrid" verniedlichte Kriegsansätze offen erkennbar selbst bei uns aus, da wird es Entscheidungsträgern weiter zu Entscheidungen und Handlung befähigen.
Hier reden wir über eine Marktkapitalisierung von 75 Mrd.€, bei Hensoldt immer noch deutlich unter 10 Mrd. Für das akut zentrale Thema ist das wenig, besteht deutlich Luft nach oben. Eine Raytheon allein bringt es über 200 Mrd$.
5000€ für die Aktie hier wirkt gefühlt viel, macht gut 200 Mrd€ Marktkapitalisierung und ist charttechnisch im mittelfristigen Trendfortsetzungsrahmen oben und noch vor Übertreibung. Im Jahreszyklus steht auch Hausse an, ich glaube die 5000€ bald selbst. Dann ist auch schön, die Mission erfüllt und der Frieden in Europa kann kommen.
Allen ein gutes 2006 und vor allem Gesundheit, Glück und mögen sich Wünsche erfüllen.
sebaldo schrieb 03.01.26, 10:33
Jetzt sind wir hier schon so weit, dass jeder kriegerische Akt auf der Welt bejubelt wird, weil es angeblich gut für den Kurs von Rheinmetall ist. Traurig. 😕😕
Thorcania schrieb 01.01.26, 10:17
Thorcania schrieb 01.01.26, 10:17

Die Anmerkung kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich lese hier durchaus oft Argumente der Bullenfraktion, auch harte Fakten und Zahlen. Dagegen wirken die Erwiderungen von bestimmten Usern wie Getrolle, weil nur Bauchi Bauchi. Kritik ist wichtig, fundierte erst recht. Aber diese Wahrnehmung jetzt ist schon selektiv.
