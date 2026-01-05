Dax am Mittag weiter im Plus - neues Allzeithoch erreicht

EU-Europa hat ein BIP von 18 Billionen und Deutschland bringt 4,3 Billionen € auf die Waage, es besteht auch aus der Risikokonkretisierung überhaupt kein Grund Russlands Kalkül einer kriegsökonomischen Durchsetzung weiter eine Chance zu lassen.

Die historische Notwendigkeit haben selbst Teile der SPD mit der Zeitenwende von Scholz in der Richtung richtig begriffen, die Zeit von ignoranter Säuseldiplomatie und einem fatalen Risikoaufbau (Schröder,Steinmeier) ist vorbei und jetzt gilt es historisch zielführend zu werden. Inzwischen führt Russland als "hybrid" verniedlichte Kriegsansätze offen erkennbar selbst bei uns aus, da wird es Entscheidungsträgern weiter zu Entscheidungen und Handlung befähigen.





Hier reden wir über eine Marktkapitalisierung von 75 Mrd.€, bei Hensoldt immer noch deutlich unter 10 Mrd. Für das akut zentrale Thema ist das wenig, besteht deutlich Luft nach oben. Eine Raytheon allein bringt es über 200 Mrd$.





5000€ für die Aktie hier wirkt gefühlt viel, macht gut 200 Mrd€ Marktkapitalisierung und ist charttechnisch im mittelfristigen Trendfortsetzungsrahmen oben und noch vor Übertreibung. Im Jahreszyklus steht auch Hausse an, ich glaube die 5000€ bald selbst. Dann ist auch schön, die Mission erfüllt und der Frieden in Europa kann kommen.





Allen ein gutes 2006 und vor allem Gesundheit, Glück und mögen sich Wünsche erfüllen.