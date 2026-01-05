    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Speicherchip-Boom treibt Chipwerte an - Bernstein lobt ASML

    Für Sie zusammengefasst
    • ASML-Aktien steigen nach Hochstufung auf Rekordhoch.
    • Chip-Hersteller profitieren von KI-Nachfrage und Superzyklus.
    • Aixtron und Suss Microtec verzeichnen ebenfalls Kursgewinne.
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Speicherchip-Boom treibt Chipwerte an - Bernstein lobt ASML
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: Samsung, SK Hynix, Micron, Suss, Siltronic)

    AMSTERDAM/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von ASML haben am Montag kräftig von einer Hochstufung durch Bernstein Research profitiert. Die Titel des Anlagenbauers für die Chipindustrie stiegen um fast vier Prozent auf ein Rekordhoch von fast 1.031 Euro. Das US-Analysehaus hatte die Anteilsscheine von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 800 auf 1.300 Euro angehoben.

    ASML sei für 2026 sein Favorit in der europäischen Halbleiter-Branche, schrieb Analyst David Dai in einer Neubewertung. Der Maschinenbauer profitiere vom Superzyklus bei DRAM-Speichern - die drei größten Hersteller bauten ihre Produktionskapazitäten deutlich aus.

    Angesichts der starken Nachfrage nach leistungsstarken DRAM-Chips für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI), die die drei dominierenden Hersteller Samsung , SK Hynix und Micron aktuell nicht bedienen können, sind auch deren Aktien weiterhin gefragt. Die Papiere der koreanischen Samsung kosteten an der Börse in Seoul so viel wie noch nie, für den heimischen Rivalen SK Hynix galt das Gleiche. Und im vorbörslichen US-Handel zeichnete sich für Micron ein weiteres Rekordhoch ab.

    Im Kielwasser dessen stiegen die Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters Aixtron auf ein Hoch seit August 2024, nachdem sie bereits am Freitag um gut 13 Prozent nach oben geschossen waren. Zuletzt ging es am Montag noch um knapp drei Prozent nach oben. Die Rally von Aixtron hatte im Herbst Fahrt aufgenommen. So hatten Empfehlungen der Investmentfirma Kerrisdale Capital und anschließend auch anderer Analystenhäuser frischen Schwung verliehen.

    Im Fokus steht dabei vor allem das langfristige Geschäftspotenzial durch neue Energiearchitekturen für stromhungrige KI-Rechenzentren. Für diese braucht es Elektronikchips, die mit Anlagen von Aixtron hergestellt werden.

    Im November gab es dann Lobeshymnen der Experten der Bank of America . "Schnallen Sie sich an für die KI-Beschleunigung" - so der Titel seiner Neubewertung des Chip-Anlagenbauers. Aixtron habe für 2026 tief gestapelt und damit den Blick auf eine Wachstumsbeschleunigung ab 2027 freigemacht, so Analyst Oliver Wong damals.

    Suss Microtec schoben sich im Nebenwerte-Index SDax mit einem Plus von gut vier Prozent weit nach vorn. Das Unternehmen beliefert die Chipindustrie ebenfalls mit Maschinen zur Fertigung von Halbleitern. Suss Microtec etwa bietet sogenannte temporäre Bonder an, die eine wichtige Rolle bei der Fertigung von Hochleistungsspeicherchips (HBM) spielen. Ebenso kommt der temporäre Bonder beim führenden Packaging-Prozess für KI-Chip-Module zum Einsatz, wie das Unternehmen erklärt.

    Die Papiere des Herstellers von Silizium-Wafern Siltronic zogen um knapp sechs Prozent an./mis/la/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,13 % und einem Kurs von 280,1 auf Tradegate (05. Januar 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +16,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 314,02 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 140,00USD.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegungen und Bewertung der AIXTRON-Aktie: Diskussionen über Trailing-Stops und Gewinnmitnahme, ungewöhnlich hohes Handelsvolumen (~800.000 Stück), bullishe Erwartungen (30+), Hinweise auf Risiko bei Einstieg an starken Rallytagen, mögliche fundamentale Unterstützung durch starke KI-/GaN-Nachfrage bei Kunden wie Infineon und damit Folgeaufträge für AIXTRON.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    
