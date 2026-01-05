    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Irans Justiz kündigt hartes Vorgehen gegen Proteste an

    Für Sie zusammengefasst
    • Justiz kündigt hartes Durchgreifen gegen Randalierer an.
    • Keine Nachsicht mehr, trotz früherer Entgegenkommen.
    • Proteste dauern an, mindestens 20 Tote, Hunderte festgenommen.
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEHERAN (dpa-AFX) - Rund eine Woche nach Ausbruch der Proteste im Iran hat die Justiz ein hartes Durchgreifen angekündigt. "Die Randalierer sollen wissen, dass es, wenn in früheren Phasen Nachsicht gewährt wurde, von einem Entgegenkommen keine Rede mehr sein wird", sagte Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi laut dem Justizportal Misan. Als Grund nannte er Solidaritätsbekundungen der US-amerikanischen und israelischen Regierungen, der "Hauptfeinde unseres Volkes", wie Mohseni-Edschehi sagte.

    Vergangene Woche kurz nach dem Ausbruch der Proteste hatte Irans Regierung noch signalisiert, auf die Demonstranten zukommen zu wollen. Vor allem der moderat-konservative Präsident Massud Peseschkian hatte Reformen in Aussicht gestellt. Bei jungen Demonstranten, die Irans Staatsmacht vehement ablehnen, dürfte die Regierung kein Gehör gefunden haben.

    "Ich weise den Generalstaatsanwalt sowie die Staatsanwälte im ganzen Land an, gemäß dem Gesetz und mit Entschlossenheit gegen die Ausschreitungen und gegen jene Elemente vorzugehen, die den Randalierern Ausrüstung und Mittel zur Verfügung stellen, und keinerlei Nachsicht oder Entgegenkommen ihnen gegenüber walten zu lassen", zitierte ihn Misan weiter.

    Die vor allem von einer Wirtschaftskrise und sehr hoher Inflation ausgelösten landesweiten Proteste im Iran dauern inzwischen seit gut einer Woche an. Dabei sollen Aktivisten zufolge bislang mindestens 20 Menschen getötet und Hunderte festgenommen worden sein./arb/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
