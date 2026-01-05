Alle setzen auf Knappheit – kommt beim Kupfer jetzt der nächste Schock?

Die Analysten der UBS bleiben für Kupfer trotz kurzfristiger Warnsignale optimistisch. Zwar notieren die Preise zu Beginn des Jahres 2026 nahe an Rekordständen, doch viele physische Marktsignale bestätigen die vom Markt erwartete Verknappung bislang nicht vollständig.

Die UBS warnt deshalb vor einer möglichen kurzfristigen Preiskonsolidierung, hält die fundamentalen Aussichten jedoch für klar positiv.

Die Kupferpreise an der London Metal Exchange spiegeln laut der UBS bereits viel Optimismus wider. Der Marktkonsens ist konstruktiv, spekulative Netto-Positionen sind hoch und Kupferaktien wurden neu bewertet, da Investoren auf strukturelle Defizite und weiter steigende Preise setzen. Gleichzeitig zeigen Lagerbestände und physische Lieferketten bislang noch keine akute Knappheit.

Die Schweizer Großbank erwartet jedoch, dass sich diese Diskrepanz auflöst. Die Analysten rechnen für 2026 mit einem Nachfragewachstum von 2,5 bis 3,0 Prozent, während das Wachstum des Angebots aus Minen und Raffinerien unter einem Prozent bleiben dürfte. Das dürfte Defizite verursachen, die zu einem Abbau der Lagerbestände führen und die Preise weiter stützen.

Auf der Angebotsseite sehen die Analysten anhaltende strukturelle Probleme. Bereits im Jahr 2024 war die Zahl der Störungen in Kupferminen hoch. Auch 2025 blieb das Ausfallniveau mit mehr als fünf Prozent erhöht. Besonders große Minen wie Grasberg, Kamoa Kakula und El Teniente waren betroffen. Diese Ausfälle führten zu deutlichen Abwärtsrevisionen der Angebotsprognosen für 2026 und 2027 und begrenzen die Beiträge neuer Projekte zusätzlich.

Die UBS betont, dass sich das Wachstum des globalen Minenangebots in den vergangenen zwei Jahren stark verlangsamt hat. Für 2025 sei das Wachstum praktisch zum Stillstand gekommen. Auch für 2026 erwarten die Analysten ein Plus von weniger als einem Prozent.

Gründe seien die geringe Zahl neuer Großprojekte, wenige finale Investitionsentscheidungen und rückläufige reale Investitionsausgaben im Kupfersektor. Für 2027 und 2028 stellen die Rohstoffexperten der UBS zwar ein Angebotswachstum von rund drei Prozent in Aussicht, etwa bei einer Erholung der Produktion in Grasberg oder einer Wiederinbetriebnahme von Cobre Panama. Selbst dieses Szenario liege jedoch unter dem erwarteten Nachfragewachstum.

Beim raffinierten Kupfer zeigte sich zuletzt ein anderes Bild. In den vergangenen zwei bis drei Jahren wuchs das Angebot an raffiniertem Kupfer schneller als das Minenangebot. Das führte zu Engpässen bei Konzentraten und Schrott.

Gleichzeitig verhinderten hohe Produktionsraten der Hütten eine Verknappung bei raffiniertem Kupfer. Die UBS verweist darauf, dass die chinesische Hüttenproduktion 2025 trotz negativer Spot-Schmelz- und Raffinierlöhne um mehr als zehn Prozent gestiegen sei.

Für das Jahr 2026 rechnet die UBS jedoch mit einem Wendepunkt. Eine weiter schrumpfende Minenproduktion und ein Benchmark-Schmelzlohn von null dürften den Druck auf die Raffinerien erhöhen. Das Wachstum des Angebots an raffiniertem Kupfer könnte dann auf unter ein Prozent fallen.

Auf der Nachfrageseite erwarten die Analysten eine robuste Entwicklung. Für 2026 prognostizieren sie ein Wachstum der Nachfrage nach raffiniertem Kupfer von rund drei Prozent. In den Jahren 2026 und 2027 dürfte sich dieses Tempo fortsetzen. Die Energiewende bleibt dabei ein zentraler Treiber, wobei sich der Schwerpunkt von erneuerbaren Energien und Elektrofahrzeugen zunehmend hin zu Stromnetzen verlagern dürfte.

Zudem rechnen die Analysten mit einer geografischen Verschiebung. Während China in den vergangenen zehn Jahren den Großteil des Nachfragewachstums trug, könnten künftig die USA, Europa und Südostasien stärker in den Vordergrund rücken.

In der Gesamtbetrachtung erwartet die UBS für das Jahr 2026 ein klares Defizit. Das Nachfragewachstum von rund drei Prozent dürfte auf ein Angebotswachstum von weniger als einem Prozent treffen. Daraus könnte ein Fehlbetrag von 300.000 bis 400.000 Tonnen entstehen. Für 2027 sehen sie sogar ein Defizit von rund 500.000 Tonnen.

Trotz der jüngsten Kursgewinne mahnt die Investmentbank zur Vorsicht bei kurzfristigen Momentum-Strategien. Kupfer und Kupferaktien legten zuletzt deutlich zu, während sich die Positionierung an den Terminmärkten ausgeweitet hat. Dennoch sieht sie ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis bei ausgewählten Titeln. Jede Preiskonsolidierung wertet sie als Einstiegschance.

Zu den bevorzugten Aktien zählen Freeport-McMoRan, Anglo American in Kombination mit Teck Resources sowie Codelco. Die UBS sieht diese Werte am besten positioniert, um von einer strukturellen Verknappung des Kupfermarktes zu profitieren.

