    Aktie fast 19 % im Plus!

    BlueScope Steel: Mega-Übernahmeangebot katapultiert Stahl-Aktie hoch

    SGH und Steel Dynamics rücken bei BlueScope Steel mit einem Angebot über mehr als 13 Milliarden Australische Dollar vor. Die Aktie reagiert deutlich positiv und ist fast 19 Prozent im Plus.

    Für Sie zusammengefasst
    • SGH und Steel Dynamics bieten 13,15 Mrd. AUD für BlueScope.
    • BlueScope-Aktie steigt um fast 19 Prozent nach Angebot.
    • Vorstand prüft Übernahme, SGH und Steel Dynamics kommentieren nicht.
    Australiens führender Stahlhersteller BlueScope Steel teilte am Montag mit, dass er ein Übernahmeangebot in Höhe von 13,15 Milliarden Australische Dollar (8,78 Milliarden US-Dollar) erhalten hat. Das Übernahmeangebot stammt von einer Investorengruppe, die aus der von Milliardär Kerry Stokes kontrollierten Seven Group Holdings (SGH) und dem US-amerikanischen Unternehmen Steel Dynamics besteht.

    Der Vorschlag wurde bereits im Dezember unterbreitet und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Branche mit den von US-Präsident Donald Trump auf Stahlimporte verhängten Zöllen zu kämpfen hat. BlueScope betreibt fünf Geschäftsbereiche in Nordamerika und galt weitgehend als vor den Zöllen geschützt, da nur eine geringe Menge Stahl von Australien in die USA geliefert wird. Allerdings wirkten sich eine schwache Nachfrage und eine erhebliche Abschreibung auf die US-Metallbeschichtungs-Sparte negativ auf das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2025 aus.

    Am 12. Dezember unterbreiteten der an der Börse in Sydney notierte Industriekonzern SGH und das an der Nasdaq gelistete Unternehmen Steel Dynamics ein Barangebot von 30 Australische Dollar je Aktie, was einem Aufschlag von 26,8 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von BlueScope am 11. Dezember und einem Aufschlag von 22,7 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht.

    Bluescope Steel

    +18,84 %
    +5,15 %
    +5,15 %
    +10,85 %
    +24,35 %
    +30,00 %
    +26,55 %
    +406,91 %
    +1.084,12 %
    ISIN:AU000000BSL0WKN:633434

    Das am späten Montag bekanntgegebene Übernahmeangebot sieht vor, dass SGH sämtliche Aktien von BlueScope erwirbt und anschließend die nordamerikanischen Geschäftsbereiche an Steel Dynamics weiterverkauft. Der Vorstand von BlueScope Steel prüft und bewertet derzeit das jüngste Übernahmeangebot, teilte der Stahlhersteller in einer Börsenmitteilung mit. SGH lehnte eine Stellungnahme ab, während Steel Dynamics nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme reagierte.

    Die Aktie von BlueScope Steel ist am Montag (13:15 Uhr MEZ) 18,84 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 16,40 Euro. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

     



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Paul Späthling
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
