    Trump-Drohung

    Deutschland und Litauen unterstützen Dänemark

    VILNIUS (dpa-AFX) - Deutschland und Litauen haben Dänemark nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump mit einer Annexion Grönlands unmissverständlich Beistand versprochen. Grönland sei genauso wie die Inselgruppe der Färöer Bestandteil des dänischen Königreiches, sagte Außenminister Johann Wadephul (CDU) bei einer Pressekonferenz mit seinem litauischen Kollegen Kestutis Budrys in Vilnius, der Hauptstadt des baltischen EU- und Nato-Landes Litauen. "Und da Dänemark der Nato angehört, wird auch Grönland prinzipiell von der Nato zu verteidigen sein", fügte er hinzu.

    "Wenn es dort weitere Erfordernisse gibt, die Verteidigungsanstrengungen bezüglich Grönlands zu verstärken, dann werden wir das im Rahmen der Allianz miteinander zu besprechen haben", sagte Wadephul. Trump hatte entsprechende US-Gebietsansprüche zuletzt bekräftigt: "Wir brauchen Grönland mit Blick auf die nationale Sicherheit", sagte er. Dänemark hatte dies zurückgewiesen, ebenso wie Schweden, Norwegen und Finnland.

    Budrys: Solidarisieren uns mit Dänemark

    Budrys sagte: "Wir unterstützen und solidarisieren uns mit Dänemark vollkommen." Dänemark sei ein wichtiger und geschätzter Verbündeter. Alle Fragen zu Grönland dürften nur im Rahmen des internationalen Rechts und im Geiste der Verbündeten besprochen werden - "ganz klar, ganz deutlich und ohne Hintergedanken", betonte er.

    Budrys hatte zuvor schon Grönland auf der Plattform X als integralen Bestandteil des Königreichs Dänemark bezeichnet und die Achtung von dessen territorialen Integrität und Souveränität angemahnt. Gleiches taten auch seine baltischen Amtskollegen Margus Tsahkna (Estland) und Baiba Braze (Lettland)./bk/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

