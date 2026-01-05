    StartseitevorwärtsAktienvorwärtseasyJet AktievorwärtsNachrichten zu easyJet

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt Easyjet auf 'Underweight' - Ziel 400 Pence

    • JPMorgan stuft Easyjet auf "Underweight" ein.
    • Kursziel bleibt bei 400 Pence, Vorsteuerverlust erwartet.
    • Preisumfeld reicht nicht aus, um Kosten zu decken.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet auf "Underweight" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Harry Gowers rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie mit einem Vorsteuerverlust der Airline im ersten Quartal, der etwas größer ausfallen dürfte als im vergangenen Jahr. Das Preisumfeld sei wohl nicht so stark, um höhere Kosten auszugleichen, hieß es weiter im Text zu seiner jüngst vorgenommenen Abstufung von "Neutral"./ajx/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 22:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT

    Rating: Underweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 400 Euro


