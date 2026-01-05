ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Easyjet auf 'Underweight' - Ziel 400 Pence
- JPMorgan stuft Easyjet auf "Underweight" ein.
- Kursziel bleibt bei 400 Pence, Vorsteuerverlust erwartet.
- Preisumfeld reicht nicht aus, um Kosten zu decken.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet auf "Underweight" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Harry Gowers rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie mit einem Vorsteuerverlust der Airline im ersten Quartal, der etwas größer ausfallen dürfte als im vergangenen Jahr. Das Preisumfeld sei wohl nicht so stark, um höhere Kosten auszugleichen, hieß es weiter im Text zu seiner jüngst vorgenommenen Abstufung von "Neutral"./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 22:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 5,818 auf Tradegate (05. Januar 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +1,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,68 %.
Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 4,34 Mrd..
easyJet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,5556GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000GBP was eine Bandbreite von -31,03 %/+37,93 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 400 Euro
