JPMorgan belässt Easyjet auf 'Underweight' - Ziel 400 Pence

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 5,818 auf Tradegate (05. Januar 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +1,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,68 %.

Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 4,34 Mrd..

easyJet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,5556GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000GBP was eine Bandbreite von -31,03 %/+37,93 % bedeutet.