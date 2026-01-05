SFC Energy - Aktie stürzt ab -6,06 % - 05.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SFC Energy Aktie. Mit einer Performance von -6,06 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,28 %, geht es heute bei der SFC Energy Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SFC Energy ist ein führender Anbieter von Brennstoffzellenlösungen in Europa, spezialisiert auf umweltfreundliche Energielösungen für verschiedene Branchen. Mit innovativen Produkten, die sowohl Wasserstoff- als auch Methanol-Brennstoffzellen umfassen, hebt sich das Unternehmen durch Effizienz und Umweltfreundlichkeit ab. Hauptkonkurrenten sind Ballard Power Systems und Plug Power.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SFC Energy Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -21,70 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SFC Energy Aktie damit um +11,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,41 %. Im Jahr 2026 gab es für SFC Energy bisher ein Plus von +9,15 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

SFC Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,11 % 1 Monat +9,41 % 3 Monate -21,70 % 1 Jahr -23,72 %

Informationen zur SFC Energy Aktie

Es gibt 17 Mio. SFC Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 221,44 Mio.EUR € wert.

SFC Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die SFC Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SFC Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.