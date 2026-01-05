Goldpreis im Höhenflug +2,01 % auf 4.419,56 USD

Mit einem Plus vonklettert der Goldpreis auf 4.419,56. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.952,69USD. Heute steht er bei 4.419,56USD. Das Investment wäre auf 11.316,6USD gewachsen – eine Steigerung von +126,33 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, gestützt durch geopolitische Unsicherheiten und eine starke Nachfrage von Zentralbanken. Analysten sehen Potenzial für Kurse bis zu 3200 USD, während technische Analysen auf ein mögliches Allzeithoch hindeuten. Dennoch gibt es Bedenken wegen Margin-Erhöhungen, die zu Verkaufsdruck führen könnten. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine Volatilität von 4,4 % Rückgang.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.