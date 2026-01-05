    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Goldpreis

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldpreis im Höhenflug +2,01 % auf 4.419,56 USD

    Gold im Höhenflug: +2,01 % plus, aktuell 4.419,56 USD.

    Goldpreis - Goldpreis im Höhenflug +2,01 % auf 4.419,56 USD
    Foto:
    Mit einem Plus von +2,01 % klettert der Goldpreis auf 4.419,56USD. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

    Gold Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,10 %
    1 Monat +4,56 %
    3 Monate +12,03 %
    1 Jahr +67,48 %

    Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.952,69USD. Heute steht er bei 4.419,56USD. Das Investment wäre auf 11.316,6USD gewachsen – eine Steigerung von +126,33 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, gestützt durch geopolitische Unsicherheiten und eine starke Nachfrage von Zentralbanken. Analysten sehen Potenzial für Kurse bis zu 3200 USD, während technische Analysen auf ein mögliches Allzeithoch hindeuten. Dennoch gibt es Bedenken wegen Margin-Erhöhungen, die zu Verkaufsdruck führen könnten. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine Volatilität von 4,4 % Rückgang.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

    Zur Gold Diskussion

    Informationen zu Gold

    Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Gold

    +1,94 %
    -2,10 %
    +4,56 %
    +12,03 %
    +67,48 %
    +140,89 %
    +126,33 %
    +309,21 %
    +1.006,83 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Goldpreis Goldpreis im Höhenflug +2,01 % auf 4.419,56 USD Gold im Höhenflug: +2,01 % plus, aktuell 4.419,56 USD.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     