JPMORGAN stuft ALSTOM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33,40 Euro belassen. Die starken Aufträge aus dem dritten Geschäftsquartal seien ein gutes Zeichen für das mittelfristige Wachstum des Zugherstellers, schrieb Akash Gupta am Montag. Er hob seine Schätzungen für das Wachstum aus eigener Kraft im Geschäftsjahr 2027/28 an./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 10:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 10:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 26,42EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 12:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33,40

Kursziel alt: 33,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

