    Aegis Critical Energy Defence und SuperQ Quantum unterzeichnen eine Absichtserklärung zur Förderung der strategischen Energie- und Digitalintegration

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vancouver BC, Kanada – 5. Januar 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. („Aegis“) (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6), ein führender Entwickler und Integrator von fortschrittlichen Energiespeichersystemen für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, kritische Infrastruktur, Industrie und KI-Rechenzentren, freut sich, die Unterzeichnung einer formellen Absichtserklärung mit SuperQ Quantum Computing Inc. („SuperQ“) (CSE: QBTQ; OTCQB: QBTQF; Frankfurt: 25X), einem führenden Anbieter von hybriden quantenklassischen Orchestrierungs- und fortschrittlichen Optimierungsplattformen, bekannt zu geben.

     

    Die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung stellt den Übergang von ersten vertraulichen Bewertungen zu einer strukturierten strategischen Partnerschaft dar. Diese Vereinbarung legt einen Fahrplan für die beiden Unternehmen fest, um die proprietären Quantenoptimierungstechnologien von SuperQ in die hochleistungsfähige Energieinfrastruktur von Aegis zu integrieren und so ein Rahmenwerk der nächsten Generation für ein effizientes und resilientes Energiemanagement zu schaffen.

     

    Quantenoptimierung kritischer Energieinfrastruktur

     

    Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung konzentrieren sich Aegis und SuperQ auf die anfängliche Due Diligence, um Folgendes zu entwickeln und einzusetzen:

     

    -          Nutzung der Super-Plattform und von ChatQLM von SuperQ zur Verbesserung der Energieverteilung und -sicherheit.  

    -          Schaffung sicherer, richtlinienorientierter Datenschnittstellen zwischen der souveränen EMS-/PMS-Orchestrierungsschicht von Aegis und der hybriden quantenklassischen Optimierungs-Engine von SuperQ, die innerhalb der Zero-Trust-Cyberarchitektur von Aegis betrieben wird und QRNG-basierte Sicherheitsschichten integriert, sodass Quantenoptimierungsdienste auf den abstrahierten Systemzustand einwirken können, ohne kritische Kontroll- oder Cybersicherheitsbereiche offenzulegen.

    -          Kritische Infrastruktur und öffentliche Versorgungsbetriebe: Entwicklung hocheffizienter Energielösungen, die speziell auf abgelegene Kommunen, staatliche Versorgungsunternehmen und groß angelegte Industrieprojekte zugeschnitten sind.

    -          Nutzung prädiktiver und ultraschneller Quantenmodellierung zur Maximierung der Betriebslebensdauer, der Sicherheit und der Zuverlässigkeit mehrerer dezentralisierter Energiesysteme.

