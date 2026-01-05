Venezuela-Krise treibt Bitcoin- und Altcoin-Kurse an

Der Krypto-Markt startet mit deutlichem Rückenwind in das neue Jahr. Bitcoin und Altcoins verzeichnen zum Wochenbeginn kräftige Kursgewinne, während geopolitische Spannungen und ein schwächerer Ölpreis die Aufmerksamkeit der globalen Finanzmärkte auf digitale Vermögenswerte lenken. Die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen kletterte zuletzt wieder auf über 3,1 Billionen US-Dollar.

Bitcoin notiert am Montagnachmittag bei 92.880 US-Dollar und liegt damit rund 1,65 Prozent im Plus auf 24-Stunden-Sicht sowie mehr als sechs Prozent höher als in der Vorwoche. In der asiatischen Handelssitzung erreichte die größte Kryptowährung zeitweise ein Drei-Wochen-Hoch bei 93.323 US-Dollar.

Beobachter führen den Anstieg unter anderem auf wachsende politische Unsicherheiten zurück, nachdem die Vereinigten Staaten am Wochenende gegen Venezuela vorgegangen sind und Präsident Nicolás Maduro festgesetzt haben.

Ethereum, XRP und BNB ziehen mit

Auch Altcoins profitieren von der verbesserten Marktstimmung. Ethereum steigt um rund 1,1 Prozent auf 3.173 US-Dollar und kommt damit auf ein Wochenplus von über sieben Prozent. XRP und BNB legen jeweils um mehr als zwei Prozent zu und gehören damit zu den stärksten Performern unter den großen Kryptowährungen.

Insgesamt notiert der Kryptomarkt rund 1,4 Prozent höher bei 3,16 Billionen US-Dollar. Daten von CoinMarketCap zeigen für den 5. Januar ein tägliches Handelsvolumen von rund 92,6 Milliarden US-Dollar. Der Fear-and-Greed-Index signalisiert aktuell eine neutrale Marktstimmung.

Asiens Aktienmärkte und KI-Boom stützen Risikoanlagen

Unterstützt wurde die Rallye auch durch ein freundliches Umfeld an den asiatischen Aktienmärkten. Mehrere Leitindizes erreichten neue Rekordstände, angeführt von Technologie- und KI-Werten.

"Ein anhaltender Zinssenkungszyklus, fortschreitende Disinflation und der potenzielle Zugang der USA zu strategischen Ressourcen wie venezolanischem Öl könnten sich zu einem Umfeld verdichten, das Risikoanlagen stützt", sagte Derek Lim, Research-Chef des Krypto-Market-Makers Caladan.

Blick auf US-Konjunkturdaten bleibt entscheidend

Neben der geopolitischen Lage richtet sich der Fokus der Anleger in dieser Woche auf wichtige US-Konjunkturdaten. Im Kalender stehen unter anderem der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der ADP-Arbeitsmarktbericht sowie die offiziellen Arbeitsmarktdaten für Dezember.

Die Zahlen gelten als richtungsweisend für die weitere Geldpolitik der Federal Reserve, die im vergangenen Jahr bereits dreimal die Zinsen gesenkt hat.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



