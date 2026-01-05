    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Rallye zu Jahresbeginn

    1421 Aufrufe 1421 0 Kommentare 0 Kommentare

    Venezuela-Krise treibt Bitcoin- und Altcoin-Kurse an

    Der Krypto-Markt überschreitet erneut die Marke von drei Billionen US-Dollar, nachdem das Vorgehen der USA gegen Venezuela neuen Risikoappetit entfacht.

    Für Sie zusammengefasst
    Rallye zu Jahresbeginn - Venezuela-Krise treibt Bitcoin- und Altcoin-Kurse an
    Foto: Dall-E

    Der Krypto-Markt startet mit deutlichem Rückenwind in das neue Jahr. Bitcoin und Altcoins verzeichnen zum Wochenbeginn kräftige Kursgewinne, während geopolitische Spannungen und ein schwächerer Ölpreis die Aufmerksamkeit der globalen Finanzmärkte auf digitale Vermögenswerte lenken. Die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen kletterte zuletzt wieder auf über 3,1 Billionen US-Dollar.

    Bitcoin auf Drei-Wochen-Hoch – Markt preist politische Risiken ein

    Bitcoin notiert am Montagnachmittag bei 92.880 US-Dollar und liegt damit rund 1,65 Prozent im Plus auf 24-Stunden-Sicht sowie mehr als sechs Prozent höher als in der Vorwoche. In der asiatischen Handelssitzung erreichte die größte Kryptowährung zeitweise ein Drei-Wochen-Hoch bei 93.323 US-Dollar.

    Beobachter führen den Anstieg unter anderem auf wachsende politische Unsicherheiten zurück, nachdem die Vereinigten Staaten am Wochenende gegen Venezuela vorgegangen sind und Präsident Nicolás Maduro festgesetzt haben.

    Ethereum, XRP und BNB ziehen mit

    Auch Altcoins profitieren von der verbesserten Marktstimmung. Ethereum steigt um rund 1,1 Prozent auf 3.173 US-Dollar und kommt damit auf ein Wochenplus von über sieben Prozent. XRP und BNB legen jeweils um mehr als zwei Prozent zu und gehören damit zu den stärksten Performern unter den großen Kryptowährungen.

    Insgesamt notiert der Kryptomarkt rund 1,4 Prozent höher bei 3,16 Billionen US-Dollar. Daten von CoinMarketCap zeigen für den 5. Januar ein tägliches Handelsvolumen von rund 92,6 Milliarden US-Dollar. Der Fear-and-Greed-Index signalisiert aktuell eine neutrale Marktstimmung.

    Asiens Aktienmärkte und KI-Boom stützen Risikoanlagen

    Unterstützt wurde die Rallye auch durch ein freundliches Umfeld an den asiatischen Aktienmärkten. Mehrere Leitindizes erreichten neue Rekordstände, angeführt von Technologie- und KI-Werten.

    "Ein anhaltender Zinssenkungszyklus, fortschreitende Disinflation und der potenzielle Zugang der USA zu strategischen Ressourcen wie venezolanischem Öl könnten sich zu einem Umfeld verdichten, das Risikoanlagen stützt", sagte Derek Lim, Research-Chef des Krypto-Market-Makers Caladan.

     

    Blick auf US-Konjunkturdaten bleibt entscheidend

    Neben der geopolitischen Lage richtet sich der Fokus der Anleger in dieser Woche auf wichtige US-Konjunkturdaten. Im Kalender stehen unter anderem der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der ADP-Arbeitsmarktbericht sowie die offiziellen Arbeitsmarktdaten für Dezember.

    Die Zahlen gelten als richtungsweisend für die weitere Geldpolitik der Federal Reserve, die im vergangenen Jahr bereits dreimal die Zinsen gesenkt hat.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rallye zu Jahresbeginn Venezuela-Krise treibt Bitcoin- und Altcoin-Kurse an Der Krypto-Markt überschreitet erneut die Marke von drei Billionen US-Dollar, nachdem das Vorgehen der USA gegen Venezuela neuen Risikoappetit entfacht.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     