Microsoft, Meta und wer sonst noch? Das sind Jefferies Software-Picks für 2026

Jefferies bleibt für den Sektor insgesamt vorsichtig und empfiehlt, Software gegenüber Halbleitern weiter unterzugewichten. Der Grund: Viele KI-Projekte befinden sich noch in der Pilotphase, echte Umsatzbeiträge werden erst 2026 oder sogar 2027 erwartet. Große Tech-Konzerne seien hier klar im Vorteil – dank Kapitalstärke, Datenzugang und globaler Plattformen.

Das US-Investmenthaus erwartet zwar kein schnelles Comeback der gesamten Branche, hebt aber eine Reihe von klaren Gewinner-Aktien hervor, die ab der zweiten Jahreshälfte 2026 von einer beschleunigten KI-Monetarisierung profitieren könnten. Das schreiben die Experten in ihrem aktuellen "Software Playbook 2026".

"Wir sind zwar weiterhin zuversichtlich, dass sich letztendlich ein Mehrwert für die Software-Ebene ergeben wird, doch müssen Anleger möglicherweise noch etwas Geduld aufbringen", so die Analysten. "Da die Bewertung des Sektors wieder auf dem historischen Durchschnitt liegt, besteht reichlich Spielraum für eine höhere Bewertung, sobald die Monetarisierung der KI das Wachstum ankurbelt."

Top-Empfehlungen: Diese Aktien hebt Jefferies hervor

Ganz oben auf der Empfehlungsliste stehen die Mega-Caps Microsoft und Meta Platforms. Microsoft gilt laut Jefferies als am besten positionierter KI-Profiteur im Software-Sektor – getragen von starkem Cloud-Wachstum, einer prall gefüllten Auftragslage und der engen Verzahnung mit OpenAI. Meta wiederum profitiert von einer KI-getriebenen Erholung im Werbegeschäft und neuen Erlösquellen rund um WhatsApp und KI-Tools.

Bei den Large Caps setzt Jefferies besonders auf Intuit, Atlassian und Oracle. Intuit punktet mit stabilen Cashflows, hoher Margenstärke und wachsender KI-Nutzung im Steuer- und KMU-Geschäft. Atlassian gilt als potenzieller Comeback-Kandidat, da KI-gestützte Softwareentwicklung die Nachfrage nach Kollaborations- und Management-Tools erhöhen dürfte. Oracle sieht Jefferies trotz Schuldenbedenken gut positioniert für einen KI-getriebenen Cloud-Zyklus.

Im Mid-Cap-Bereich ragen Procore, Unity und Wix heraus. Procore profitiert von einem neuen Management und langfristigem Wachstumspotenzial im Bau-Softwaremarkt. Unity wird als einer der spannendsten Turnaround-Werte gesehen, gestützt durch KI-gestützte Werbetechnologie. Wix wiederum gilt als unterschätzter Profiteur des Trends zu KI-gestütztem "Vibe Coding".

Jefferies Botschaft ist klar: 2026 wird nicht das Jahr der breiten Software-Rallye, wohl aber das Jahr der gezielten Gewinner. Anleger sollten selektiv vorgehen – und sich auf jene Aktien konzentrieren, die KI nicht nur versprechen, sondern absehbar auch in Umsätze verwandeln.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





