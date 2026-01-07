    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKontron AktievorwärtsNachrichten zu Kontron

    Small Cap Fonds im Fokus

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Warum der D-A-CH-Mittelstand 2026 vor dem eigentlichen Durchbruch steht

    Für 2026 zeichnet sich eine neue Dynamik ab. Massive staatliche Investitionsprogramme in den Bereichen Verteidigung und Infrastruktur fließen nun sukzessive in die Auftragsbücher spezialisierter Nischenplayer.

    Small Cap Fonds im Fokus - Warum der D-A-CH-Mittelstand 2026 vor dem eigentlichen Durchbruch steht

    Milliarden für Defense & Infrastruktur:
    Warum der D-A-CH-Mittelstand 2026 vor dem eigentlichen Durchbruch steht

    Das Jahr 2025 hat gezeigt: Die Talsohle bei den Nebenwerten ist durchschritten und die Performance des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund bestätigt den positiven Trend. Doch trotz dieser ersten Erholung sind wir von einer Überhitzung weit entfernt – im Gegenteil: Die Bewertungen im D-A-CH-Mittelstand sind im historischen Vergleich weiterhin sehr niedrig.

    Für 2026 zeichnet sich eine neue Dynamik ab. Massive staatliche Investitionsprogramme in den Bereichen Verteidigung und Infrastruktur fließen nun sukzessive in die Auftragsbücher spezialisierter Nischenplayer.

    Im Web-Seminar am

    Mittwoch, den 14. Januar 2026 um 10:00 Uhr

    analysiert Lukas Spang, Geschäftsführer der Tigris Capital GmbH, warum diese strukturellen Wachstumstreiber gerade erst beginnen, ihre Wirkung zu entfalten.

    Erfahren Sie, wie Tigris Capital durch tiefes Fundamental-Research die ‚Hidden Champions‘ identifiziert, die von diesen Milliarden-Budgets überproportional profitieren, und warum die aktuelle Bewertungslücke das Jahr 2026 zu einem entscheidenden Zeitfenster für Anleger macht.

    Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

     

    Zur Anmeldung gelangen Sie hier

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Lukas Spang
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Lukas Spang
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Small Cap Fonds im Fokus Warum der D-A-CH-Mittelstand 2026 vor dem eigentlichen Durchbruch steht Das Jahr 2025 hat gezeigt: Die Talsohle bei den Nebenwerten ist durchschritten und die Performance des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund bestätigt den positiven Trend. Doch trotz dieser ersten Erholung sind wir von einer Überhitzung weit entfernt – im Gegenteil: Die Bewertungen im D-A-CH-Mittelstand sind im historischen Vergleich weiterhin sehr niedrig.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     