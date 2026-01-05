    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Berichte über Vorfall am Familiensitz von JD Vance

    Für Sie zusammengefasst
    Foto: Siarhei - 356130783

    CINCINNATI (dpa-AFX) - Nach einem Vorfall am Privathaus des US-Vizepräsidenten JD Vance in Cincinnati ist eine Person US-Medien zufolge in Gewahrsam genommen worden. Die Polizei ermittele nach dem Vorfall in der Nacht zum Montag (Ortszeit). Mehrere Fenster des Hauses schienen kaputt zu sein, berichtete der Lokalsender WCPO direkt vom Vance-Anwesen im Bundesstaat Ohio.

    Sowohl Einsatzkräfte der Polizei als auch des Secret Service durchsuchten das Gelände um das Haus, berichtete der zum ABC-Netzwerk gehörende Sender unter Berufung auf Polizisten vor Ort. Der Secret Service ist für den Schutz ranghoher Politiker zuständig und kümmert sich unter anderem um die Sicherheit von Mandatsträgern.

    Der Secret Service habe die kurz nach Mitternacht die Polizei informiert, dass jemand "Richtung Osten" vom Gelände wegrenne, sagte ein Polizeisprecher dem Sender FOX19. Die Polizei habe den Verdächtigen daraufhin gefasst.

    Ob Vance oder seine Familie zu dem Zeitpunkt zu Hause waren, ist unklar. Die Stadt Cincinnati hatte Ende Dezember angekündigt, die Zugangsstraßen zum Anwesen des Vizepräsidenten in der Zeit vom 29. Dezember bis 4. Januar zu sperren. Weitere Anwohner der Gegend könnten weiter in ihre Häuser gelangen, müssten dafür aber mehrere Sicherheitskontrollpunkte passieren. Nach WCPO-Angaben gab es die Sperren am Montagmorgen nicht mehr./juw/DP/zb






