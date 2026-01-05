Berichte über Vorfall am Familiensitz von JD Vance

CINCINNATI (dpa-AFX) - Nach einem Vorfall am Privathaus des US-Vizepräsidenten JD Vance in Cincinnati ist eine Person US-Medien zufolge in Gewahrsam genommen worden. Die Polizei ermittele nach dem Vorfall in der Nacht zum Montag (Ortszeit). Mehrere Fenster des Hauses schienen kaputt zu sein, berichtete der Lokalsender WCPO direkt vom Vance-Anwesen im Bundesstaat Ohio.

Sowohl Einsatzkräfte der Polizei als auch des Secret Service durchsuchten das Gelände um das Haus, berichtete der zum ABC-Netzwerk gehörende Sender unter Berufung auf Polizisten vor Ort. Der Secret Service ist für den Schutz ranghoher Politiker zuständig und kümmert sich unter anderem um die Sicherheit von Mandatsträgern.