    Terra gibt Unternehmensupdate bekannt und begrüßt die jüngste Initiative des US-Energieministeriums hinsichtlich neuer inländischer Kernbrennstofflieferkette sowie dem Fokus auf Uran

    Vancouver B.C., 5. Januar 2026 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. („Terra“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) begrüßt die jüngste Ankündigung des US-Energieministeriums hinsichtlich Uran und gibt die Ernennung von Jon Li zum Chief Financial Officer des Unternehmens per 1. Januar 2026 bekannt.

     

    Ende Dezember 2025 gab das US-Energieministerium („DOE“) die Umsetzung eines neuen Abkommens hinsichtlich der inländischen Kernbrennstofflieferkette und Uran bekannt. Das DOE gründet ein neues Konsortium im Rahmen des Defense Production Act („DPA“), um die US-amerikanische Kernbrennstofflieferkette zu stärken, einschließlich Uranabbau, -verarbeitung, -anreicherung und Brennstoffherstellung. Damit soll die Abhängigkeit von ausländischem angereichertem Uran und kritischen Mineralien verringert werden. Das DOE lädt Unternehmen mit Assets in den USA aktiv dazu ein, dem NUCLEAR FUEL CYCLE CONSORTIUM beizutreten, und zwar im Rahmen freiwilliger Vereinbarungen mit der Industrie gemäß DPA Section 708, wobei Anreize des Bundes, gezielte Finanzierungen und beschleunigte Genehmigungen für Uranprojekte in den USA ermöglicht werden.

     

    „Angesichts früherer Uranminen in den USA wird Terra zweifellos von dieser umfassenden neuen Gesetzgebung profitieren, während das Unternehmen sein Portfolio an Urananlagen weiterentwickelt“, sagte CEO Greg Cameron. „Ich bin davon überzeugt, dass 2026 das Jahr von Uran sein wird, und angesichts von Uran-Assets in Utah und weiteren Uranschürfrechten wird Terra über ein beträchtliches Portfolio an Uran-Assets in den USA verfügen, die seine Uranlagerstätte Fraser Lakes B im Athabasca Basin in Saskatchewan ergänzen werden.“

     

    Die Ernennung von Herrn Li zum Chief Financial Officer des Unternehmens folgt auf den Rücktritt von Brian Shin und steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, seine Betriebe und das Management in Toronto zu zentralisieren. Terra möchte Herrn Shin seinen Dank aussprechen und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Herausforderungen.

     

    Jon Li kann im Finanzwesen über 20 Jahre Erfahrung vorweisen, wobei er auf die Bergbau-, Technologie- und Finanzdienstleistungsbranche spezialisiert ist. Als Vice President von WD Numeric, einem Full-Service-Wirtschaftsprüfungsunternehmen, das Finanz- und Unterstützungsdienstleistungen für börsennotierte und private Unternehmen anbietet, leitet Jon Li die laufenden Prozessverbesserungsmaßnahmen, führt Qualitätskontrollen der Kundendateien durch und erbringt CFO-Dienstleistungen für ein Portfolio an Kunden.

