Zalando - Aktie verliert deutlich - 05.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Zalando Aktie. Mit einer Performance von -3,56 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Zalando Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,14 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,56 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Zalando, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -7,78 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die Zalando Aktie damit um -0,44 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,11 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Zalando einen Rückgang von -1,39 %.

Zalando Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,44 % 1 Monat +5,11 % 3 Monate -7,78 % 1 Jahr -22,36 %

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,29 Mrd. € wert.

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.