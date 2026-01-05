    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Besonders beachtet!

    349 Aufrufe 349 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zalando - Aktie verliert deutlich - 05.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Zalando Aktie bisher Verluste von -3,56 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Zalando Aktie.

    Besonders beachtet! - Zalando - Aktie verliert deutlich - 05.01.2026
    Foto: Bodo Marks - dpa

    Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

    Zalando Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.01.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Zalando Aktie. Mit einer Performance von -3,56 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Zalando Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,14 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,56 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Zalando SE!
    Short
    25,23€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22,51€
    Basispreis
    0,17
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Zalando, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -7,78 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche ist die Zalando Aktie damit um -0,44 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,11 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Zalando einen Rückgang von -1,39 %.

    Zalando Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,44 %
    1 Monat +5,11 %
    3 Monate -7,78 %
    1 Jahr -22,36 %

    Informationen zur Zalando Aktie

    Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,29 Mrd. € wert.

    Zalando Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Zalando

    -3,52 %
    -0,44 %
    +5,11 %
    -7,78 %
    -22,36 %
    -33,81 %
    -73,37 %
    -29,14 %
    +3,02 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Zalando - Aktie verliert deutlich - 05.01.2026 Am heutigen Handelstag muss die Zalando Aktie bisher Verluste von -3,56 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Zalando Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     