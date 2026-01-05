ANALYSE-FLASH
Bernstein sieht Beiersdorf 2026 als 'Best Idea'
- Bernstein Research stuft Beiersdorf auf "Outperform" ein.
- Kursziel für Beiersdorf liegt bei 129 Euro.
- Beiersdorf-Aktien gelten für 2026 als "Best Idea".
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Für Callum Elliott sind die Aktien des Konsumgüterkonzerns für 2026 eine "Best Idea", also besonders aussichtsreich. Das schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht das Wachstum von Beiersdorf am Beginn einer positiven Trendwende. Die negativen China-Effekte dürften verdaut sein und Nivea Epicelline sollte zum Wachstum des Konsumentengeschäfts beitragen./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:11 / UTC
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 93,38 auf Tradegate (05. Januar 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +0,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 22,72 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 129,00EUR was eine Bandbreite von -1,52 %/+38,09 % bedeutet.
