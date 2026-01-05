Bernstein sieht Beiersdorf 2026 als 'Best Idea'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 93,38 auf Tradegate (05. Januar 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +0,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 22,72 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 129,00EUR was eine Bandbreite von -1,52 %/+38,09 % bedeutet.