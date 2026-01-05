JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Jüngste IQVIA-Daten stützten seine Prognosen für das Wachstum von Roche in den USA im vierten Quartal weitgehend, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 351,3EUR auf Lang & Schwarz (05. Januar 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
