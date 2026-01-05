Börsen Update Europa - 05.01. - FTSE Athex 20 stark +1,72 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:56) bei 31.086,94 PKT und steigt um +0,40 %. Top-Werte: RENK Group +7,91 %, HENSOLDT +7,62 %, AIXTRON +3,60 % Flop-Werte: Delivery Hero -5,04 %, Lanxess -2,40 %, PUMA -2,04 %

Der DAX steht aktuell (13:59:54) bei 24.690,60 PKT und steigt um +0,54 %. Top-Werte: Rheinmetall +7,61 %, Siemens Energy +4,62 %, Airbus +2,52 % Flop-Werte: Zalando -3,36 %, Hannover Rueck -2,92 %, Münchener Rück -2,47 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht bei 3.659,69 PKT und gewinnt bisher +0,90 %.

Top-Werte: HENSOLDT +7,62 %, SILTRONIC AG +7,16 %, SUESS MicroTec +4,57 %

Flop-Werte: TeamViewer -1,96 %, Nagarro -1,92 %, Eckert & Ziegler -1,76 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.887,08 PKT und steigt um +0,42 %.

Top-Werte: Rheinmetall +7,61 %, Siemens Energy +4,62 %, ASML Holding +3,93 %

Flop-Werte: Münchener Rück -2,47 %, BASF -2,16 %, TotalEnergies -1,78 %

Der ATX steht bei 5.356,11 PKT und verliert bisher -0,07 %.

Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +6,87 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,83 %, STRABAG +2,11 %

Flop-Werte: voestalpine -1,60 %, Raiffeisen Bank International -1,56 %, Lenzing -1,56 %

Der SMI steht bei 13.157,74 PKT und verliert bisher -0,74 %.

Top-Werte: ABB +3,06 %, Logitech International +1,46 %, Alcon +1,36 %

Flop-Werte: Swiss Re -3,19 %, Lonza Group -3,09 %, Sika -2,98 %

Der CAC 40 steht bei 8.192,56 PKT und verliert bisher -0,23 %.

Top-Werte: Eurofins Scientific +5,98 %, Thales +4,03 %, Airbus +2,52 %

Flop-Werte: Carrefour -1,92 %, TotalEnergies -1,78 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,72 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.897,64 PKT und gewinnt bisher +0,51 %.

Top-Werte: ABB +3,06 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +2,00 %, Skanska (B) +1,43 %

Flop-Werte: SKF (B) -1,50 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,30 %, Swedbank Shs(A) -0,91 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.320,00 PKT und gewinnt bisher +1,72 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +4,31 %, Viohalco +0,74 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,49 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,67 %, Coca-Cola HBC -1,11 %, Jumbo -1,04 %