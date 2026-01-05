Börsen Update
Börsen Update Europa - 05.01. - FTSE Athex 20 stark +1,72 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:54) bei 24.690,60 PKT und steigt um +0,54 %.
Top-Werte: Rheinmetall +7,61 %, Siemens Energy +4,62 %, Airbus +2,52 %
Flop-Werte: Zalando -3,36 %, Hannover Rueck -2,92 %, Münchener Rück -2,47 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:56) bei 31.086,94 PKT und steigt um +0,40 %.
Top-Werte: RENK Group +7,91 %, HENSOLDT +7,62 %, AIXTRON +3,60 %
Flop-Werte: Delivery Hero -5,04 %, Lanxess -2,40 %, PUMA -2,04 %
Der TecDAX steht bei 3.659,69 PKT und gewinnt bisher +0,90 %.
Top-Werte: HENSOLDT +7,62 %, SILTRONIC AG +7,16 %, SUESS MicroTec +4,57 %
Flop-Werte: TeamViewer -1,96 %, Nagarro -1,92 %, Eckert & Ziegler -1,76 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.887,08 PKT und steigt um +0,42 %.
Top-Werte: Rheinmetall +7,61 %, Siemens Energy +4,62 %, ASML Holding +3,93 %
Flop-Werte: Münchener Rück -2,47 %, BASF -2,16 %, TotalEnergies -1,78 %
Der ATX steht bei 5.356,11 PKT und verliert bisher -0,07 %.
Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +6,87 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,83 %, STRABAG +2,11 %
Flop-Werte: voestalpine -1,60 %, Raiffeisen Bank International -1,56 %, Lenzing -1,56 %
Der SMI steht bei 13.157,74 PKT und verliert bisher -0,74 %.
Top-Werte: ABB +3,06 %, Logitech International +1,46 %, Alcon +1,36 %
Flop-Werte: Swiss Re -3,19 %, Lonza Group -3,09 %, Sika -2,98 %
Der CAC 40 steht bei 8.192,56 PKT und verliert bisher -0,23 %.
Top-Werte: Eurofins Scientific +5,98 %, Thales +4,03 %, Airbus +2,52 %
Flop-Werte: Carrefour -1,92 %, TotalEnergies -1,78 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,72 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.897,64 PKT und gewinnt bisher +0,51 %.
Top-Werte: ABB +3,06 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +2,00 %, Skanska (B) +1,43 %
Flop-Werte: SKF (B) -1,50 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,30 %, Swedbank Shs(A) -0,91 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.320,00 PKT und gewinnt bisher +1,72 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +4,31 %, Viohalco +0,74 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,49 %
Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,67 %, Coca-Cola HBC -1,11 %, Jumbo -1,04 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.