SILTRONIC AG Aktie hebt ab - +7,16 % - 05.01.2026

Die SILTRONIC AG Aktie notiert aktuell bei 54,65€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,16 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,65 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SILTRONIC AG in den letzten drei Monaten Verluste von -4,48 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,79 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SILTRONIC AG +4,11 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,86 % 1 Monat +2,79 % 3 Monate -4,48 % 1 Jahr +12,24 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,64 Mrd.EUR € wert.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.